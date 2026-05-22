“Es inaceptable”: Gobierno y parlamentarios exigen mayores controles tras caso de sobrevaloración en Codelco

Codelco atraviesa un momento particularmente complejo, luego de que una auditoría interna confirmara desviaciones en el registro de producción correspondiente a diciembre de 2025. La situación derivó en el despido de un ejecutivo y en la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por eventuales responsabilidades asociadas a la alteración de cifras productivas.

Según informó la compañía, la investigación interna detectó una sobrevaloración cercana a las 27 mil toneladas de cobre fino en los registros de producción del cierre de 2025. El directorio calificó los hechos como graves y aseguró que la empresa adoptará todas las acciones necesarias para determinar responsabilidades y fortalecer sus mecanismos de control interno.

En este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la situación como “inaceptable”. “No estamos hablando de un error menor, ni una diferencia contable. Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco”, afirmó la autoridad.

Mas enfatizó que “por respeto a todos los chilenos, no podemos normalizar una conducción que permitió que se llegara a este punto”, agregando que “cuando se alteran cifras, cuando fallan los controles, cuando se compromete la confianza pública, se afecta el patrimonio de todos”.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, señaló que “es grave que la propia auditoría interna de Codelco haya detectado incumplimiento en el reconocimiento de su producción”.

“El directorio debe actuar con firmeza. Esto no puede ocurrir en una empresa de nivel mundial, que además es de todos los chilenos y chilenas”, indicó la parlamentaria.

Provoste valoró que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público, aunque subrayó que “más allá de la magnitud de las cifras, lo urgente es reforzar los controles internos e incorporar los más altos estándares internacionales”.

La legisladora también informó que la Comisión de Minería y Energía del Senado realizará seguimiento al caso y a las medidas que adopte el directorio de la minera estatal.

En tanto, el diputado Jaime Mulet aseguró que lo informado por el directorio “confirma una situación anómala, un verdadero fraude donde se alteran los índices de producción”.

El parlamentario afirmó que la modificación de cifras tuvo como finalidad “engañar al país, engañar a los competidores, engañar al mercado, engañar a los bonistas o engañar a los dueños, que es el Estado de Chile también, y obtener un beneficio”.

Mulet sostuvo que la sobrevaloración de producción buscaba instalar la idea de que la minera estatal había comenzado a recuperar sus niveles históricos de extracción de cobre. “Era una manera también de decir: ‘Mire, estamos cumpliendo, vamos avanzando’. Esto es extremadamente grave”, declaró.

El diputado recordó que denunció públicamente la situación durante febrero y confirmó que presentará una querella en el marco de la investigación judicial. “A Codelco le están haciendo mucho daño y después va a salir gente que la va a querer privatizar y yo no soy partidario de privatizar Codelco, pero Codelco debe administrarse bien”, afirmó.

Mulet insistió que la empresa arrastra problemas estructurales desde hace años y advirtió que si no existen correcciones profundas en la administración y control de la estatal, aumentarán las presiones para impulsar su privatización.

Desde la Cámara Minera de Chile, su presidente, Manuel Viera, calificó como un “bochorno internacional” la situación de Codelco, afirmando que “afecta la imagen del país”. “Como exportador minero confiable, erosiona la percepción del país como una jurisdicción predecible”, sostuvo Viera.