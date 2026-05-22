Iván Flores endurece postura DC y rechaza apoyar megarreforma en el Senado

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, endureció este jueves la postura de su partido frente al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno y aseguró que la colectividad no respaldará la iniciativa en el Senado.

El parlamentario criticó duramente tanto el contenido de la propuesta como el proceso de negociación política que se desarrolló previamente en la Cámara de Diputados.

“En el Senado, a diferencia de la Cámara, donde hay algunos que negocian pañales, nosotros vamos a tener una negociación face to face y en eso creo que las conversaciones empiezan a ser como intransables”, afirmó.

Flores sostuvo que la principal preocupación de la Democracia Cristiana apunta al impacto fiscal y social que tendría la reforma promovida por el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast.

“La Democracia Cristiana no va a apoyar este proyecto porque no hay ninguna certeza de que efectivamente haya una recuperación económica”, señaló.

El senador agregó que, a su juicio, la única consecuencia clara del proyecto sería una importante reducción del gasto público y de los recursos destinados a políticas sociales.

“La única certeza es que va a haber una rebaja importantísima al presupuesto público, con lo que se financian las instituciones públicas y el sistema de protección social”, indicó.

En esa línea, cuestionó especialmente el efecto que tendría la reducción presupuestaria en el sistema de salud.

“La rebaja del 3% ha sido brutal para los hospitales y para otras instituciones, sin ninguna duda”, sostuvo.

El parlamentario además anticipó que la discusión en el Senado será más compleja para el Gobierno y aseguró que no existirán espacios amplios de negociación si no se modifican aspectos centrales de la iniciativa.

“Creo que las conversaciones empiezan a ser como intransables, porque si el gobierno no afloja lo que es el corazón del proyecto y se va por los costados, al final no hay mucho que conversar”, afirmó.

Finalmente, Flores reiteró que la posición de la Democracia Cristiana es rechazar el proyecto mientras no existan cambios relevantes en su contenido.

“Nosotros no vamos a apoyar este proyecto”, concluyó.