Máximo Pávez sobre gestión del Gobierno: "El trabajo se está haciendo muy bien"

Este viernes, en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se desarrolló el cuarto consejo de gabinete del Gobierno. En una vocería posterior, a cargo del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se recalcó que se está preparando el “segundo impulso” del Ejecutivo y que además, se están afinando los detalles de cara a la Cuenta Pública del primero de junio.

El subsecretario Pavez remarcó que aunque se está avanzando hacia una “segunda etapa del Gobierno”, las prioridades del Presidente Kast no han cambiado y que los esfuerzos se seguirán concentrando en cuatro áreas: seguridad, migración, crecimiento económico y reconstrucción.

“Esas prioridades no se han movido ni un milímetro y lo que estamos haciendo por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro, una vez que el Presidente de la República, el primero de junio, dé cuenta al país de su primera cuenta pública”, dijo.

“Estamos muy contentos y por supuesto, los objetivos del Presidente se mantienen firmes. Eso, no tengo ninguna duda que la ciudadanía lo percibe con mucha claridad”, estimó.

La autoridad además fue consultada sobre la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, que ahora será discutido en el Senado. Pávez destacó el hecho de que la iniciativa haya sido despachada de la Cámara de Diputados a solo dos meses de la instalación del Gobierno y se mostró optimista respecto a lo que ocurrirá en la Cámara Alta.

“Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación, tal cual como se evidenció en la Cámara de Diputados (…) Yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, que los espacios de negociación, que los espacios de acuerdo, van a estar disponibles para que este proyecto sea ley de la República, porque Chile lo necesita”, afirmó.

El subsecretario también fue requerido sobre las críticas al Gobierno, tanto las dirigidas a las ex ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, que repercutieron en sus salida; como las planteadas por la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Pavez sostuvo que “todos los comentarios políticos que se hacen en democracia a un Gobierno son completamente válidas” y que se respeta “a todos los actores políticos que de buena fe hacen críticas”, pero que más allá de aquello, “a 70 días de la instalación del Gobierno de emergencia, creemos que están todos los argumentos, los resultados muy concretos en todas las áreas, para decir que el trabajo se está haciendo y se está haciendo muy bien”.

Finalmente, respecto al plan de seguridad del Ejecutivo, aseguró que hay un horizonte que guía al Gobierno, pero lo que va a hacer el nuevo ministro de la cartera, Martín Arrau, “es profundizar y darle su propia impronta, su propia metodología, a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez”.

“El trabajo se está haciendo y estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas”, insistió.