Será por 36 horas: Megacorte de agua que afectará a ocho comunas de la RM comienza esta noche

Ocho comunas del sur de la Región Metropolitana se verán afectadas por la interrupción programada del suministro de agua entre las 20 horas de este viernes y las 8 del próximo domingo. La contingencia afectará a un total de 143 mil 048 clientes de las comunas de La Cisterna (100% de la comuna), El Bosque (80%), San Ramón (44%), La Granja (40%), La Pintana (23%), La Florida (9%), San Bernardo (9%) y San Miguel (5%).

El motivo del corte es la ejecución de la obra estructural denominada “Paralelo Tramo Trinidad”, y autoridades del sector público junto a la empresa Aguas Andinas anunciaron un robusto plan de contingencia intersectorial para enfrentar el corte.

Estos trabajos de alta complejidad técnica corresponden a la renovación del acueducto paralelo y al reforzamiento en la red de distribución de más de trece kilómetros, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

El perímetro del corte incluye un catastro riguroso de trece clientes críticos y de 281 clientes sensibles dentro de la red.

Desde Aguas Andinas aseguraron que para resolver cualquier duda o requerimiento de la comunidad, los canales de atención y el Contact Center de la empresa se mantendrán operativos de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

En tanto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) liderará una estricta fiscalización del plan de contingencia de Aguas Andinas, supervisando tanto el desarrollo de las faenas en terreno como el cumplimiento de los tiempos de reposición comprometidos.

“Nuestra labor es garantizar que la empresa cumpla estrictamente con los plazos de obra y los planes de mitigación. Estaremos en terreno fiscalizando que los 143 mil clientes afectados reciban el apoyo comprometido”, afirmó el superintendente Jorge Rivas.