Universidad de Chile entrega distinción Doctor Honoris Causa al reconocido artista Federico Assler

Este martes 19 de mayo, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, entregó la distinción Doctor Honoris Causa a Federico Assler Brown (1929), destacado artista, escultor y ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2009.

La ceremonia, realizada en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU), contó con la presencia de Manuel Amaya Díaz, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Fernando Carrasco Pantoja, decano de la Facultad de Artes; Claudio Pastenes Villarreal, prorrector de la Universidad de Chile; Christian González-Billault, vicerrector de Investigación y Desarrollo; Pilar Barba Buscaglia, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones; Carmen Paz Castro Correa, vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; autoridades universitarias, integrantes de la comunidad, representantes de la cultura y las artes, y familiares.

“A través de estas palabras represento el gran abrazo que le entrega toda la Universidad de Chile y el país. Usted ha construido no solo una obra, sino una persona que transforma el espacio: cuando usted está en el MAC, no son solamente sus obras, sino su persona la que produce las transformaciones. Gracias por regalarnos quién es y también por regalarnos su obra”, señaló la Rectora Rosa Devés.

Asimismo, el decano Amaya puntualizó que “Federico Assler pertenece a ese grupo destacado de creadores cuya obra trasciende fronteras disciplinares. Sus esculturas, más que arte, son presencias materiales que dialogan con la ciudad y sus habitantes, transformando el hormigón en una poética profundamente humana. Su trabajo integra arquitectura, arte y paisaje en una experiencia única que invita a la reflexión y a mirar el espacio público con nueva sensibilidad. Assler ha influido decisivamente en generaciones de artistas, creando un legado vital para nuestra facultad y la comunidad académica”.

En tanto, el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, agregó: “Su trabajo como profesor en la Escuela de Artes y Oficios que era parte de nuestra Facultad de Artes y el periodo en que él fue director de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, nos conecta directamente con su poética. Lo que se materializa en este reconocimiento es realzar cómo su quehacer artístico, vanguardista y profundamente reflexivo, se conecta con nuestros valores universitarios, donde lo público, la estrecha relación con la ciudad y las personas que la habitan se conjugan directamente en la expresión de su oficio y compromiso disciplinar”.

Charla magistral “Descubrir lo propio”

Durante la ceremonia, el escultor Federico Assler dictó una charla magistral denominada “Descubrir lo propio”, en la que repasó sus inicios artísticos, marcados por una década dedicada a la pintura y su posterior trabajo escultórico en madera. Sin embargo, su profundo deseo de que el arte habitara el exterior y dialogara directamente con el ciudadano lo llevó a adoptar el hormigón. Este cambio, inicialmente un desafío, le permitió desarrollar una técnica constructiva muy personal utilizando moldes de plumavit, marcando el inicio de su carrera en la creación de volúmenes monumentales.

El escultor rememoró proyectos clave que consolidaron su visión del arte urbano, como su intervención en el edificio UNCTAD III (1972), donde diseñó una obra pensada para ser tocada y habitada por las personas. Además, repasó la creación de piezas en Cerrillos, las Islas Canarias, sus audaces montajes frente al Museo del Prado en Madrid, y su rol fundamental proponiendo la creación del actual Parque de las Esculturas en Providencia, a orillas del río Mapocho.

Assler enfatizó que la construcción de su obra es un proceso de descubrimiento constante, donde el dibujo y la huella de la acción humana son insustituibles. Gran parte de esta historia y trabajo se concentra hoy en Roca Negra, su taller y museo personal al aire libre, el cual ha ido modelando para exhibir sus creaciones. Este espacio refleja su conexión con el entorno natural y su admiración histórica por referentes como Henry Moore y Eduardo Chillida.

Habiendo celebrado recientemente sus 97 años, el Premio Nacional demostró una vitalidad envidiable; incluso rechazó el apodo de “abuelo” porque siente que le resta la fuerza que necesita para seguir trabajando y esculpiendo. La charla concluyó con el artista visiblemente conmovido y agradecido por la sorpresiva ovación del público presente, reafirmando su amor incondicional por el arte y destacando la inmensa capacidad creativa que reside en el ser humano.

Uno de los grandes exponentes de la escultura chilena contemporánea

Federico Assler ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso en 1954, donde permaneció dos años; posteriormente ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Sus primeros trabajos estuvieron ligados a la pintura, pero su interés por representar el volumen lo llevó a la escultura.

Junto a Raúl Valdivieso, Sergio Mallol y Sergio Castillo Mandiola, entre otros, integró la llamada Generación del Cincuenta, grupo de escultores caracterizado por la experimentación con nuevas técnicas y materiales. También formó parte del Grupo Rectángulo.

Entre 1964 y 1968 fue secretario ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, asumiendo luego el cargo de director. En 1971 impartió clases de escultura en la Escuela de Artes de la Universidad Católica y al año siguiente, de paisajismo, en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile.

En 1973 viajó a España, donde residió diez años; en ese momento comenzó a desarrollar la escultura en espacios públicos con obras emplazadas en Tenerife, Islas Canarias. Tras regresar a Chile, se convirtió en miembro de la Organización de Escultores en 1989. La agrupación se transformaría en 1995 en la Sociedad de Escultores de Chile, siendo designado Assler como su director.

En 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile. Ha sido también galardonado con el Premio Altazor de las Artes Nacionales en tres ocasiones: 2004, 2005 y 2010.

En sus primeras piezas realizó plantillas recortadas en tablones de madera conglomerada que, repetidas con ampliaciones graduales y pegadas, formaban volúmenes de textura escalonada con diferentes formas. No obstante, su interés porque las esculturas se relacionaran con el ser humano y la naturaleza en exteriores lo llevó a utilizar hormigón en sus obras; este material, de mayor resistencia, predomina en su trayectoria artística. Para ello realiza moldes de poliestireno expandido, denominado como “plumavit” o “aislapol” en Chile, en los que posteriormente vuelca la mezcla de hormigón.

En 2013, dentro de las dependencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, se reinauguró un espacio que estuvo bloqueado por cerca de 40 años y, a modo de homenaje para el escultor, el sitio recibió el nombre de Plaza Assler, donde los visitantes pueden contemplar un conjunto escultórico del artista.

La distinción Doctor Honoris Causa ha sido concedida desde 1954, siendo Gabriela Mistral la primera persona en recibirla. Esta distinción se entrega a personas chilenas o extranjeras que no sean integrantes de la Universidad de Chile y que, en virtud de sus méritos o de sus sobresalientes acciones en beneficio del estudio de la nación chilena o de la humanidad, se han destacado a nivel nacional o internacional.