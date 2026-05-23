Cine, desobediencia y futuros posibles: El Mes de la Red de Salas se vive en junio con clásicos y estrenos

Durante un mes, 16 salas asociadas a la Red Salas de Cine Chile, presentarán una programación especial buscando conectar a diferentes públicos y territorios a lo largo del país. “Cine, desobediencia y futuros posibles” se titula el 4º Mes de la Red Salas de Cine, un evento que busca poner en valor a los espacios independientes de exhibición y su rol fundamental en la circulación de un cine diverso que amplía el acceso e invita al diálogo y la reflexión.

Por medio de películas que registran las tensiones, conflictos y vivencias de su tiempo, este Mes de la Red invita a pensar el cine como un espacio de resistencia, imaginación y transformación, una radiografía social y política que se manifiesta a través de una muestra de producciones nacionales e internacionales, reunidas en cinco secciones que son un mapa de inquietudes contemporáneas. El evento, organizado por la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine de Chile, es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Desde sus inicios, el Mes de la Red Salas de Cine, se posiciona como un encuentro con los territorios y los públicos, buscando promover la importancia cultural y social de los espacios independientes de exhibición y dando cuenta de su dedicada programación. La Red se despliega de manera descentralizada, entendiendo la importancia de reforzar la exhibición cinematográfica a lo largo del país, llegando a distintas comunidades, y presentándose como un espacio de encuentro y diálogo en torno al cine, donde es posible mirar el presente e imaginar el futuro. Algo que es muy necesario en el Chile de hoy”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile y productora de -1 CINE de Puerto Varas.

La programación contempla 19 largometrajes, entre ficción y documental, y un especial de cortometrajes de videoarte. Por un lado, se desarrollarán tres focos. El foco Distopía, que presenta obras fundamentales que han proyectado imaginarios sobre el futuro, como herramienta crítica del presente, como los clásicos “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927) y “La naranja mecánica” (Stanley Kubrick, 1971). Por otro lado, Territorio y memoria, que explora las fronteras, los márgenes y las huellas del pasado, con títulos como la cinta chilena “Caluga o menta” (Gonzalo Justiniano, 1990) y el estreno “Nuestra tierra” (Lucrecia Martel, 2025). Mientras que Cuerpos en disputa se centra en historias con temáticas de género y diversidad, que visibilizan las luchas por la autonomía, la identidad y los derechos, con títulos como la premiada “La misteriosa mirada del flamenco” (Diego Céspedes, 2025) y “Nunca vas a estar solo” (Alex Anwandter, 2016).

Asimismo, como parte de la programación se llevarán a cabo dos especiales. El primero dedicado al director iraní Jafar Panahi, que se propone como un acercamiento a uno de los directores más relevantes del cine actual, quien ofrece una mirada profunda a la vida cotidiana de Irán, a través de una obra comprometida y arriesgada que le ha valido persecución y censura. Panahi llega al Mes de la Red con títulos como “Esto fue un accidente”(2025), nominada a dos Premios Oscar en la última edición; además de Taxi Teherán (2015), Offside (2006) y El círculo (2000).

Por último, el segmento dedicado al videoarte permite expandir los límites del lenguaje cinematográfico, a través de obras singulares que han sido parte del Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey 2025. Bajo el eje curatorial denominado hiperrealidades, presenta diez propuestas experimentales, cinco de ellas chilenas, que cuestionan nuestra relación con lo real, proponiendo nuevas conexiones entre cuerpo, tecnología y entorno.

Un encuentro con los públicos y el cine

Durante todo el Mes de la Red, se estarán realizando funciones con instancias de cineforo junto representantes del equipo realizador y elenco de las películas chilenas en cartelera, entendiendo que estos espacios de mediación son una instancia fundamental para acercar al público a las películas. Entre ellas, destaca la función inaugural del Mes de la Red Salas de Cine, con la exhibición de “Caluga o menta”, película dirigida por Gonzalo Justiniano (B-Happy, Cabros de mierda), que será presentada el próximo miércoles 3 de junio a las 15.00 horas en Sala de Cine UC (Av. Libertador Bernardo O´Higgins #390, Santiago). Posterior a la proyección se realizará un cineforo con su director y Patricia Rivadeneira, una de las protagonistas del filme. La entrada es liberada y abierta a todo público.

También se llevarán a cabo múltiples cineforos de “La misteriosa mirada del flamenco”, largometraje dirigido por el joven y destacado cineasta Diego Céspedes, que será exhibido en 10 salas de la Red, de norte a sur del país. Su protagonista Matías Catalán, Flamenco en la película, será el encargado de representar al equipo y participar de estas enriquecedoras instancias de diálogo con los públicos.

Otras películas que contarán con instancias de diálogo son la premiada cinta nacional “Matapanki”, dirigida por Diego “Mapache” Fuentes, premiada en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y en el Festival Internacional de Cine de Berlín; y “La nave del olvido”, dirigida por Nicol Ruiz, una película sobre la sexualidad y el descubrimiento personal en personas mayores.

Salas participantes

Esquina Retornable en Antofagasta • Sala Latente en La Serena • INSOMNIA Teatro Condell en Valparaíso • Centro Cultural San Antonio en San Antonio • CasaVerde en Los Andes • Sala Nemesio en La Reina • Cineteca Nacional de Chile en Santiago • Centro Arte Alameda en Santiago • SALA K en Santiago • CCC en Santiago • Sala de Cine UC en Santiago • Centro Cultural de Padre Las Casas en Padre Las Casas • Cine Club UACh en Valdivia • -1 CINE en Puerto Varas • Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt • Centro Cultural Coyhaique en Coyhaique