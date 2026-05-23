Gobierno reactiva proyecto de Sala Cuna Universal y confirma indicaciones para junio ante estrechez fiscal

Una de las prioridades de la agenda de género y empleo de la administración de José Antonio Kast comenzó a materializarse tras el último consejo de gabinete celebrado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Durante la instancia, el Ejecutivo determinó reactivar formalmente la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, fijando el próximo 15 de junio como la fecha límite para ingresar las indicaciones sustitutivas ante la comisión de Educación del Senado. El diseño técnico de la propuesta busca subsanar los históricos nudos normativos del beneficio, equilibrando el resguardo a la maternidad con el complejo escenario macroeconómico y la estrechez de las arcas públicas en este 2026.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicitó que los equipos ministeriales y de la Dirección de Presupuestos (Dipres) se encuentran perfeccionando el articulado para garantizar la sustentabilidad financiera de la ley a largo plazo. Rau argumentó que la estrategia de reactivación debió ajustarse de forma estricta a la realidad de las cuentas fiscales del país, considerando el déficit efectivo de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) heredado al asumir la conducción del Estado, lo que obligará a implementar la reforma bajo un criterio de estricta responsabilidad presupuestaria.

El foco central de la reforma apunta a corregir las distorsiones de empleabilidad que genera la legislación laboral vigente en el país, para lo cual el secretario de Estado estructuró los ejes de la propuesta bajo definiciones institucionales muy claras. En primer lugar, se busca la derogación del sesgo de contratación, respecto a lo cual el jefe de la cartera laboral fue categórico en señalar que el actual artículo 203 del Código del Trabajo opera, en los hechos, como un impuesto directo a la contratación de mano de obra femenina, al imponer la obligación de proveer sala cuna únicamente a aquellas empresas que cuenten con un plantel de 20 o más trabajadoras.

Por otra parte, con el fin de mitigar el impacto en el gasto público, el nuevo informe financiero establecerá una cobertura por etapas que regulará el ingreso por tramos. De esta manera, el diseño original iniciará con las beneficiarias reguladas por el Código del Trabajo, para posteriormente ir incorporando de forma paulatina a otros segmentos de la fuerza laboral, como las trabajadoras independientes. Finalmente, la iniciativa contempla una fórmula de financiamiento mixto donde la ingeniería económica del proyecto tomará elementos de las discusiones técnicas previas, combinando el establecimiento de una cotización previsional adicional con un sistema de compensaciones cruzadas mediante la reducción programada en las tasas del seguro de cesantía, evitando con ello sobrecargar los costos de las micro, pequeñas y medianas empresas en este 2026.

Búsqueda de consensos en la Cámara Alta

Rau enfatizó que, de forma previa a la instalación de las autoridades en los ministerios, los equipos técnicos sostuvieron extensas rondas de diálogo con diversos actores sociales, gremiales y académicos para recoger los puntos de mayor convergencia transversal.

Con este insumo, el Ministerio del Trabajo aspira a destrabar una de las demandas más postergadas del mercado laboral chileno, presentando al Senado un proyecto que concite un rápido respaldo político y que deje atrás las disputas ideológicas en pos de la reactivación del empleo femenino formal.