Hacienda se abre a reestructurar la franquicia tributaria Sence en lugar de eliminarla

El Ministerio de Hacienda abrió una ventana de negociación formal para modificar las directrices de la megareforma económica gubernamental. Tras constatar un adverso panorama legislativo, el biministro del área, Jorge Quiroz, flexibilizó su postura y se abrió a estudiar las propuestas técnicas formuladas por las diputadas Ximena Ossandón (RN) y Gael Yeomans (FA). El giro estratégico apunta a reestructurar integralmente la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), descartando la idea original de eliminar el beneficio impositivo que permitía a las empresas rebajar hasta el 1% de su planilla de remuneraciones anuales en este 2026, según consignó una investigación de La Tercera.

La determinación del Ejecutivo se concretó luego de que la supresión del incentivo fuera rechazada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde las bancadas de Renovación Nacional se desmarcaron del bloque de la UDI y el Partido Republicano para alinearse con la oposición. Quiroz había defendido la derogación de la franquicia argumentando un costo fiscal de US$300 millones y una escasa efectividad técnica, sustentado en las conclusiones de la histórica Comisión Larrañaga (2011), la Comisión de Productividad y un informe de Libertad y Desarrollo (2024) que acusaban un patrón regresivo y una nula pertinencia de los cursos financiados.

Los balances estadísticos correspondientes al periodo anual de 2024 exponen la fuerte concentración del uso de la franquicia impositiva en los grandes conglomerados comerciales del país, alimentando el debate técnico sobre su regresividad:

Un total de 999.732 trabajadores recibieron capacitaciones financiadas mediante esta modalidad, pertenecientes a un universo de 9.276 empresas. Del total de firmas participantes, el 53% correspondió a grandes empresas, el 23,7% a medianas organizaciones, el 16,6% a pequeñas empresas y apenas un 3,1% a microempresas. En el desglose por sector económico, el tramo de “actividades no específicas” concentró casi la mitad de las operaciones del fondo, seguido de lejos por el rubro del comercio con un 10,85% y las actividades inmobiliarias con un 7,07% de las asignaciones tributarias.

Las propuestas regulatorias de la oposición y el oficialismo

Ante el fracaso de la propuesta de supresión total, el diseño de reestructuración que evaluará el equipo de Hacienda se dividirá en dos iniciativas parlamentarias de cara a la discusión de junio en el Senado. Por un lado, el plan de fiscalización de Gael Yeomans promueve la creación de un Consejo Nacional de Capacitación de carácter permanente y descentralizado, el cual estará encargado de visar anualmente las políticas del sistema en conjunto con los gremios patronales y de trabajadores. Asimismo, la diputada del Frente Amplio aspira a constituir un Fondo de Capacitación y Productividad enfocado de manera prioritaria en romper las barreras de acceso para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Por otro lado, el ajuste de tasa propuesto por Ximena Ossandón plantea que el mencionado consejo de expertos tenga la facultad de fijar de forma estricta el listado anual de los cursos autorizados, obligando con ello a las firmas a capacitar a su personal exclusivamente en áreas que sean pertinentes a su desarrollo productivo directo. Sin embargo, el cambio más drástico introducido por la parlamentaria de Renovación Nacional radica en reducir el porcentaje de descuento que las empresas pueden imputar como gasto en capacitación, bajando el tope desde el 1% actual a un máximo del 0,75%.

El nuevo enfoque de La Moneda concitó el respaldo de los analistas del mercado laboral, quienes coinciden en que el sistema requiere una cirugía regulatoria antes que su erradicación. Abogados y economistas del sector privado advierten que el Sence arrastra deficiencias severas en la medición de impactos, financiando de forma habitual cursos “comodín” de baja complejidad que no responden a las necesidades reales del tejido productivo. Los especialistas de la plaza apuntan a que la reforma definitiva del Sence debe reorientar los incentivos fiscales hacia programas de reconversión laboral y capital humano tecnológico, superando la paradoja actual de una nación con alta conectividad digital pero con un profundo déficit en competencias tecnológicas laborales.