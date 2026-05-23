Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de Mayo de 2026


¡Imparables! Team Chile de Tiro con Arco suma medallas al cierre del Sudamericano de Santiago

Los seleccionados y seleccionadas nacionales ganaron cuatro oros más y dos platas, luego de destacados triunfos en las finales por equipo y mixtas.

Los seleccionados y seleccionadas nacionales ganaron cuatro oros más y dos platas, luego de destacados triunfos en las finales por equipo y mixtas.

Deportes

El Grand Prix de las Américas 2026 y el Campeonato Sudamericano de tiro con arco reunieron en Chile a grandes exponentes de esta disciplina.  Desde el 20 y hasta este sábado 23 de mayo en el Centro de Tiro con Arco, Parque Peñalolén.

El Team Chile  sumó cuatro oros y dos platas, luego de destacados triunfos en las finales por equipo y mixtas.

Los medallistas fueron los siguientes:

Oro en Equipo Recurvo Masculino
Andrés Gallardo
Andrés Aguilar
Ángel Vega

Oro en Equipo Compuesto Masculino
Agustín Infante
Alejandro Martín
Felipe Moscoso

Oro en Equipo Recurvo Mixto
Javiera Andrades
Andrés Gallardo

Oro en Equipo Compuesto Mixto
Alejandro Martin
Aurora Olea

Plata en Equipo Compuesto Femenino
Aurora Olea
Javiera del Río
Mariana Vincench

Plata en Equipo Barebow Mixto
Felipe Hadad
María José Arce

 

Fotos. @teamchile_coch

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