¡Imparables! Team Chile de Tiro con Arco suma medallas al cierre del Sudamericano de Santiago

El Grand Prix de las Américas 2026 y el Campeonato Sudamericano de tiro con arco reunieron en Chile a grandes exponentes de esta disciplina. Desde el 20 y hasta este sábado 23 de mayo en el Centro de Tiro con Arco, Parque Peñalolén.

El Team Chile sumó cuatro oros y dos platas, luego de destacados triunfos en las finales por equipo y mixtas.

Los medallistas fueron los siguientes:

Oro en Equipo Recurvo Masculino

Andrés Gallardo

Andrés Aguilar

Ángel Vega

Oro en Equipo Compuesto Masculino

Agustín Infante

Alejandro Martín

Felipe Moscoso

Oro en Equipo Recurvo Mixto

Javiera Andrades

Andrés Gallardo

Oro en Equipo Compuesto Mixto

Alejandro Martin

Aurora Olea

Plata en Equipo Compuesto Femenino

Aurora Olea

Javiera del Río

Mariana Vincench

Plata en Equipo Barebow Mixto

Felipe Hadad

María José Arce

Fotos. @teamchile_coch