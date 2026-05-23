Marco Rubio: "existe la posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo este sábado

Desde India, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró optimista este sábado sobre un posible acuerdo con Irán. Si bien a primera hora del día, Irán había acusado a Estados Unidos de sabotear las negociaciones para poner fin a la guerra con “exigencias excesivas”, el país persa habló más tarde de un “acercamiento” con vistas a un acuerdo, que entre otros puntos, aborda la situación en el estrecho de Ormuz.

“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, declaró Rubio a la prensa en Nueva Delhi, donde este sábado se reunió con el primer ministro Narendra Modi. El secretario de Estado estadounidense añadió que espera “buenas noticias”. En la misma línea, Irán manifestó estar en la “fase final” de un memorando de entendimiento con Washington.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, se refirió el sábado a una “tendencia al acercamiento” con Estados Unidos en las conversaciones para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio.

“Tras varias semanas de conversaciones bilaterales, se observa una tendencia al acercamiento”, declaró en la televisión estatal Irib.

Baghaï afirmó también que el estrecho de Ormuz “figura entre los asuntos abordados en este memorando de entendimiento de 14 puntos, pero más importante aún, el fin de la piratería que lleva a cabo Estados Unidos contra la navegación internacional”. Otro de los puntos claves es poner fin a las ofensivas en Líbano.

Más temprano este sábado, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había prometido una respuesta “aplastante” por parte de su país si Estados Unidos reanudaba sus ofensivas.

Irán “no abandonará a Hezbolá”, asegura el grupo libanés

Hezbolá, por su parte, afirmó el sábado que un mensaje procedente de Irán demostraba que este país no los abandonaría.

El líder del grupo libanés proiraní, Naïm Qassem, habría recibido un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, asegurando que Irán “no renunciará a su apoyo a los movimientos que reclaman justicia y libertad, entre los que destaca Hezbolá“.