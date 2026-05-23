Masiva fiscalización sanitaria y despliegue territorial marcan plan de contingencia por corte de agua en la Región Metropolitana

Un amplio despliegue territorial y sanitario está realizando la Seremi de Salud Metropolitana en el marco del corte programado de agua potable que afecta a sectores de ocho comunas de la capital, medida de emergencia que comenzó a las 20:00 horas del viernes 22 de mayo y que se extenderá hasta las 08:00 horas de este domingo 24 de mayo. La interrupción del suministro, informada por la empresa Aguas Andinas debido a trabajos de reparación estructural en un acueducto central, impacta de forma directa a un total de 143.048 clientes residenciales y comerciales de las comunas de La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel en este 2026.

La actividad principal de fiscalización se desarrolló durante la jornada de este sábado en el punto de abastecimiento alternativo ubicado en la Plaza Cervantes, en la intersección de Isabel La Católica con Chile España, en la comuna de La Cisterna. La instancia inspectiva en terreno estuvo encabezada directamente por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, junto al Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y los alcaldes de La Cisterna, Joel Olmos, y de El Bosque, Manuel Zúñiga, quienes evaluaron las condiciones de distribución del recurso.

La Seremi de Salud RM, Pía Venegas, explicó que el despliegue busca resguardar las condiciones sanitarias de la población durante toda la contingencia, especialmente en las zonas con mayor nivel de afectación. Al respecto, la autoridad sanitaria precisó que contar con un corte de agua programado es un factor clave, ya que permite a los municipios y a los usuarios tomar las medidas de resguardo correctas con anticipación. Venegas detalló que La Cisterna y El Bosque presentan la mayor tasa de suspensión del suministro en sus redes, registrando un 100% de afectación en el territorio de La Cisterna y un 80% en la comuna de El Bosque.

Según el balance demográfico entregado por las autoridades fiscalizadoras, la comuna de La Cisterna concentra la mayor cantidad de clientes afectados con un total de 46.857 hogares sin servicio. A ella le siguen El Bosque con 36.114, La Florida con 13.285, La Granja con 13.164, La Pintana con 12.143, San Ramón con 9.147, San Bernardo con 9.108 y, finalmente, la comuna de San Miguel con 3.230 clientes afectados. Para mitigar este impacto, el trabajo en terreno de las cuadrillas sanitarias contempla tres líneas prioritarias de fiscalización: la difusión de recomendaciones para la acumulación segura de agua en hogares, la fiscalización de los centros de producción y expendio de alimentos, y la revisión de la actividad comercial y laboral.

Para enfrentar la contingencia, la empresa Aguas Andinas dispuso de 72 puntos de distribución de agua potable mediante estanques de 3.000 litros instalados en espacios públicos, además del movimiento de 20 camiones aljibe de 10.000 litros destinados al abastecimiento de establecimientos de salud, bomberos y emergencias. Uno de los principales focos de la autoridad consiste en verificar que el recurso cumpla con las normas vigentes, midiendo que la concentración de cloro disponible se ubique entre los 0.5 y los 2 miligramos por litro, parámetro técnico que otorga certeza sobre la seguridad para el consumo seguro de agua. A nivel local, los municipios de la Región Metropolitana reforzaron la cobertura sumando recursos propios, consolidando 30 puntos de entrega en La Cisterna y 26 en El Bosque, ubicados en ejes como Fernández Albano con Gran Avenida y el CESFAM Los Quillayes en La Florida.

Exigencias sanitarias para locales comerciales, lugares de trabajo y recintos críticos

En paralelo, la Seremi de Salud RM activó un plan especial de fiscalización a locales comerciales, restaurantes, supermercados, fuentes de soda, industrias, constructoras y talleres emplazados dentro del polígono del corte. Las inspecciones consideran la disponibilidad de agua, el correcto funcionamiento de los servicios higiénicos y las condiciones generales de salubridad. La autoridad recordó que las empresas deben asegurar por ley un mínimo de 30 litros de agua por trabajador para consumo personal y uso sanitario, advirtiendo que los recintos comerciales con atención a clientes que no garanticen baños operativos arriesgan el inicio de sumarios sanitarios, la prohibición de funcionamiento inmediata y multas reguladas que pueden alcanzar un tope de 1.000 UTM.

Por último, la autoridad sanitaria metropolitana emitió un set de recomendaciones para el almacenamiento intradomiciliario, instando a las familias a utilizar recipientes limpios de origen conocido, mantener los contenedores herméticamente cerrados y privilegiar temporalmente alimentos que requieran una menor manipulación o lavado. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento o deficiencia en los lugares de trabajo a través de las plataformas digitales del Ministerio de Salud o la línea telefónica de Salud Responde. El plan de contingencia mantiene una vigilancia crítica prioritaria sobre un catastro de 131 establecimientos críticos detectados en el polígono, de los cuales 94 corresponden a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), 22 a centros de diálisis y 15 a hospitales o clínicas, concentrándose el 57% de estos recintos de alta complejidad en las comunas de San Miguel y La Florida.