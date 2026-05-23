Minvu confirma inicio de construcción de viviendas definitivas en El Olivar para la próxima semana tras demoliciones

El proceso de reconstrucción habitacional en la Región de Valparaíso entró en una fase determinante y no exenta de controversia legal. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificó que la próxima semana se iniciará de manera formal la construcción de las primeras soluciones habitacionales definitivas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. El anuncio se concretó a solo horas de que los equipos técnicos ministeriales comenzaran las faenas de demolición de los polémicos inmuebles tipo cuatripareo que habían sido edificados de forma deficiente por la empresa constructora San Sebastián en este 2026, según consignaron los reportes de BioBioChile.

La determinación gubernamental de echar abajo las estructuras previas agudizó la disputa con la firma Social Arquitectura —entidad patrocinante de San Sebastián—, desde donde cuestionaron los procedimientos en terreno argumentando que las primeras cuatro viviendas intervenidas este viernes no formaban parte del paquete de 56 inmuebles bajo observación técnica en las auditorías de la División de Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y del Idiem. Ante estos reparos, el jefe del Minvu blindó el actuar del Ejecutivo señalando que las faenas cuentan con el respaldo estricto de los fiscalizadores técnicos de obra y que la rapidez con la que se desplomaron los muros preliminares debido a la ligereza y fragilidad de sus componentes ratifica la idoneidad de los informes periciales, antecedentes que ya sustentan cuatro querellas criminales presentadas por el Estado contra las empresas responsables.

Fallas estructurales detectadas y el nuevo cronograma de entrega

Poduje transparentó que, ante los retrasos y el abandono de deberes de la antigua constructora —que solo mantenía 58 viviendas en fase de terminación tras meses de gestión—, el Serviu de Valparaíso operó de manera extraordinaria como la entidad patrocinante del proyecto. Bajo este modelo regulatorio, la dirección pública invitó de forma directa a un selecto grupo de empresas del rubro que acreditaran un sólido patrimonio financiero, capacidad técnica instalada y experiencia comprobada en obras civiles de alta densidad.

Finalmente, el titular del Minvu manifestó una profunda empatía con los comités de vivienda de El Olivar que han acusado lentitud en los procesos de asignación de los subsidios de reconstrucción. No obstante, el secretario de Estado fue enfático en señalar que la política habitacional del Gobierno no puede ceder ante presiones para entregar casas falladas o estructuralmente peligrosas y descartó de forma tajante la posibilidad de destinar fondos de los contribuyentes para reforzar o parchar edificaciones deficientes, asegurando que se perseguirá la total responsabilidad civil y penal de los privados que intentaron hacer entrega de obras defectuosas.