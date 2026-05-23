“Quedó instalada la incertidumbre”: Funcionarios del Minciencia mantienen alerta tras polémica por “plan de desvinculaciones”

Todo partió el jueves 7 de mayo, cuando La Tercera publicó sobre las diferencias entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao y el, en ese entonces, subsecretario de la cartera, Rafael Araos, por posibles destituciones en la cartera. “La ministra pidió al subsecretario ejecutar una desvinculación de funcionarios antes de su gira a EE.UU. Diversas fuentes indican que él se negó a firmar los despidos y ofreció su renuncia”, decía el artículo.

En la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (ANFUCYT) tomaron la información como rumor, porque eso era hasta el momento. Así lo explicó la presidente de la ANFUCYT, Bárbara Freire.

Bárbara pudo hablar con el exsubsecretario antes de reunirse con la ministra Lincolao para abordar este tema. Araos le confirmó que él sí habría renunciado porque le solicitaron desvincular personas, aunque no era cierto que existiera una nómina o se manejaran nombres.

La cita con la ministra fue el 12 de mayo, un día después de que Araos concretara su renuncia. “En la reunión con la ministra ella insistió y nos dijo categóricamente, sabiendo que nosotros íbamos a sacar un comunicado para los funcionarios/as, que lo que me había señalado el subsecretario Araos era falso, que nunca se habló de una nómina, que nunca se habló de desvinculaciones y que, más bien, su salida respondía a diferencias en la gestión y en la visión que tenían ambos del ministerio. Esa fue la explicación que la ministra nos dio”, señaló.

Lo que dijo la ministra Lincolao fue la información oficial que la asociación comunicó a sus trabajadores, pero ese mismo día se dio a conocer públicamente la versión del subsecretario respecto al “plan de desvinculación”. “Puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?”, dijo Araos a Chilevisión desmintiendo a la secretaría de Estado.

“Obviamente que los funcionarios/as nos pidieron asamblea extraordinaria y el miércoles 13 de mayo nos reunimos para abordar lo que había aparecido en la prensa”, indicó Freire. Luego de esto se declararon “en alerta” y monitoreando la situación, a la espera también de que se nombre a un nuevo o una nueva subsecretaria.

El mismo miércoles 13 la ministra se dirigió a los funcionarios e insistió en que no se busca ejecutar un plan de despidos en la cartera. “Con las palabras de la ministra la gente quedó como más tranquila, porque ella (…) pidió que se reunieran todos, sin conexión a regiones, para mencionar lo que estaba saliendo de la prensa y frente a los funcionarios que estaban presentes insistió que, de sus palabras, lo que señalaba el ex subsecretario Araos era falso y que por favor estuvieran tranquilos porque desvinculaciones no iban a haber”, aseguró Bárbara Freire.

Sin perjuicio de lo anterior, la dirigenta explicó que la gente comenzó a preguntar “¿qué va a pasar en noviembre?, porque en noviembre se dan las renovaciones de las contratas para el 2027. Un importante número de funcionarios no tiene confianza legítima, entonces, se instaló esa ansiedad e incertidumbre”.

“Ahora la ministra nos dice que no va a haber desvinculaciones en este minuto, pero no sabemos lo que va a pasar en noviembre y por eso nos vamos a mantener en alerta, por eso fuimos a la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputadas y Diputados a dar cuenta del carácter técnico y altamente calificado que tienen las y los funcionarios del Ministerio de Ciencia”, aseveró la dirigenta.

Más del 60% de los funcionarios de ministerio no tiene confianza legitima hoy en la cartera, o sea, no tienen más de 5 años de servicio, por eso, señaló Freire, “vamos a trabajar con la autoridad, vamos a insistir en que debe haber una evaluación de las y los funcionarios, que no puede haber situaciones arbitrarias. Nos mantenemos alerta, esperando lo que se viene en estos meses”.

“Esta es la primera vez desde su creación que el ministerio se ve envuelto en esta polémica, cuando se crea con el ministro Couve y la subsecretaria Torrealba, en el marco de la pandemia, además, ellos tuvieron la mejor disposición para que las personas hicieran teletrabajo tranquilos desde su casa, no hubo desvinculaciones cuando ellos se fueron y tampoco hubo desvinculaciones cuando llegó la gestión del ministro Salazar, lo mismo la ministra Díaz, la ministra Etcheverry y el ministro Valle, todos llegaron con sus equipos y salieron con sus equipos. Entonces, hoy está instalada la incertidumbre de lo que se nos viene en noviembre”, agregó.

Durante el Gobierno anterior, explicó la dirigenta, se realizó un trabajo conjunto con las autoridades para que las personas de exclusiva confianza renunciaran al inicio de la administración actual. “No queríamos a nadie que tuviese confianza política en el ministerio, porque, al ser un ministerio pequeño, solo nos iba a poner, con las nuevas autoridades, nos gustaron o no, en una situación incómoda. Y renunciaron todos los jefes de división, todos los jefes de todos los SEREMI, los coordinadores territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, no tenían la excusa para decir que iban a desvincular personas que se habían quedado apernadas del gobierno anterior, porque eso no es así. O sea, la gente que se quedó es la gente que hace su trabajo técnico día a día”, señaló.