"Río Simpson Tejido": un viaje por su historia, sus ecosistemas y el vínculo de la comunidad

La exposición colectiva Río Simpson Tejido busca poner en el centro de la conversación ciudadana esta cuenca que cruza la vida cotidiana de Coyhaique. Fruto de un año y medio de investigación científica, encuentros comunitarios y creación textil, la muestra puede visitarse en el Museo Regional de Aysén hasta el 14 de junio y, a distancia, en un archivo web.

“Existen lugares en el mundo donde el agua escasea, donde los ríos agonizan, donde la gente hace duelo por lo que el río fue. Esta obra no nació de ese dolor, sino desde la gratitud. Aquí, en la Patagonia, mis riberas todavía respiran y quienes viven junto a mí pueden relacionarse conmigo desde el asombro y no desde la urgencia”. Así habla el río Simpson en el relato principal de la exposición que la organización Pulso Austral, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y artesanas invitadas, inauguraron este mes ante cerca de 150 personas que vivieron una experiencia de arte textil, ciencia, música en vivo, performance de luces y un cóctel entre fogones.

“Fue un verdadero homenaje al Simpson, al cual la comunidad de Coyhaique respondió participando durante todo el proyecto y en este estreno en el mes de los Patrimonios”, comentan Cecilia Moura y Catalina Camus, co-directoras de Pulso Austral, organización interdisciplinaria de mujeres radicada en la región de Aysén.

“Tras un año y medio trabajando desde las ciencias, las artes y la vinculación comunitaria, dimos vida a esta exposición que -desde distintas materialidades y recursos creativos- busca poner en el centro de la conversación, el río que habitamos en Coyhaique y en localidad rurales de la comuna. Es un viaje por su historia -que se traduce en milenios- sus ecosistemas y el vínculo que la comunidad tiene con él, invitando a ver el río como un ser vivo, con voz propia, no sólo desde sus servicios ecosistémicos” agregan.

Desde el Museo Regional de Aysén, institución colaboradora del proyecto, su director Gustavo Saldivia destacó: “estamos muy felices que se haya inaugurado esta exposición y que se haya abierto al público este trabajo tan transdisciplinario y creativo en la manera de invitarnos a conocer la vida del río Simpson. No solo lo que estamos acostumbrados a ver, sino que a entenderlo como un proceso, como algo que ha estado atravesando las vidas de quienes habitamos este territorio. Pero también a despertar nuestras miradas, a salir de la inercia de dar por sentado el hecho de estar viviendo en una geografía tan maravillosa”.

Tejiendo ríos

La aventura de investigar y tejer ríos entre Pulso Austral y CIEP comenzó unos años atrás, con la obra Río Cochrane Tejido, que se estrenó en la Patagonia Aysenina para luego viajar a la Bienal de Arte Textil en Santiago y llegar hasta Helsinki, en Finlandia. Esa transformadora experiencia dejó en el equipo la inquietud por poner los ojos y el corazón en su propia cuenca. Así nació este proyecto de investigación y co-creación financiado por el Fondart Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, Convocatoria 2024; del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Desde el CIEP, la ecóloga e investigadora del equipo, Anna Astorga, relevó que Río Simpson Tejido “fue un tributo a este río vivo”, invitando a verlo como un espacio de bienestar, historia geológica y reciente, biodiversidad, usos recreativos y paisajes que acompañan el día a día. Agregó que “estos proyectos que vinculan arte, humanidades y ciencia tienen mucho impacto en las personas, porque nos permiten entregar mensajes y miradas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, desde la ciencia, podemos contar historias sobre especies y ecosistemas (…) Podemos reflexionar sobre desafíos medioambientales con equipos de distintas disciplinas y despertar nuestra creatividad”.

Más de 500 habitantes se sumaron

El proyecto integra disciplinas como la historia, la geología, la ecología, la artesanía y el diseño, como vehículos de reflexión crítica sobre la naturaleza que habitamos y sobre una pregunta que la política y el derecho empiezan a formular en otras latitudes: ¿Qué significa reconocer a un río como sujeto? ¿Qué cambia cuando se deja de hablar de lo que el agua vale y se empieza a hablar de lo que el agua es?

Río Simpson Tejido se desarrolló en tres etapas. Primero, se realizó una investigación interdisciplinaria que abordó tres dimensiones del río: su ecología, sus hitos históricos y los vínculos que sus habitantes mantienen con él. Luego, vinieron los laboratorios de arte y ciencia y las activaciones ciudadanas que contaron con la participación de más de 500 personas, aportando saberes, memorias y percepciones en torno al Simpson.

Finalmente, vino una etapa de preparación de la materia prima (usando lana de los campos de los valles del Simpson y teñida con tintes naturales), para continuar con la experimentación y creación textil, donde las destacadas tejedoras Ginette Acuña, Carolina Vargas y Macarena Silva, tejieron meandros, confluencias, corrientes, deshielos y ecosistemas de cuatro tramos del río, bajo la dirección de diseño de Francisca Vidal.

La exposición, distribuida en dos salas del Museo Regional de Aysén, se puede ver hasta el 14 de junio de 2026. La primera sala alberga la pieza textil junto a un mapa de afluentes y una línea de tiempo como un archivo vivo del río, desde los 130 millones de años con la presencia de rocas ancestrales hasta el presente. La segunda sala está dedicada a la participación comunitaria del proyecto: allí se puede conocer la metodología de visualización de datos desde el textil, escribir deseos al río, explorar un rincón científico para observar macroinvertebrados, los habitantes más invisibles del Simpson. También se exhiben los datos bordados por la comunidad: cuando se les pidió representar su vínculo con el río, la palabra que más apareció fue contemplar.

“Tejer el Simpson fue aprender a verlo de otra manera. A detenernos frente a algo que siempre ha estado ahí y que muchas veces pasa invisible entre el ruido de lo cotidiano. Creemos que el arte y la ciencia juntos tienen esa capacidad: la de hacer visible lo que ya no sabemos mirar. Y cuando eso ocurre en comunidad, algo cambia. Finalmente, todos somos la red hídrica del Simpson”, reflexionan desde Pulso Austral.

Para conocer más sobre el proyecto, se puede navegar el archivo visual disponible en www.pulsoaustral.com; y participar de las mediaciones semanales en el museo que se realizarán durante mayo y junio, a través de charlas y talleres en temáticas como paleontología, tejido a palillo, historia, ecología y arte comunitario, entre otras.