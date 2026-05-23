Trabajadores de Codelco en estado de alerta ante exigencia de devolver bonos por error de producción

Un escenario de máxima tensión laboral e institucional sacude las faenas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El anuncio interno de que más de seis mil operarios y funcionarios de la minera estatal deberán restituir un monto global de US$14,3 millones por concepto de asignaciones e incentivos anuales activó las alarmas de las organizaciones sindicales. La drástica determinación corporativa se adoptó tras el categórico resultado de una auditoría externa que descubrió una severa sobreestimación en las metas de producción de cobre durante el año comercial 2025, abriendo una crisis de confianza justo en la antesala del cambio de mando en el directorio de la estatal en este 2026.

El desajuste técnico contable forzó la salida inmediata de un alto ejecutivo de la cuprífera y la aplicación de amonestaciones severas a otros siete directivos de la línea de operaciones. De acuerdo con los informes de Radio ADN, el error de cálculo penalizará directamente las remuneraciones de los trabajadores de los yacimientos de Chuquicamata, Ministro Hales y el personal administrativo de la Casa Matriz, quienes arriesgan descuentos obligatorios que promedian los dos millones de pesos por persona debido a metas de rendimiento que fueron validadas sobre plataformas de información incorrectas.

El dictamen financiero provocó el rechazo inmediato de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). El dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, cuestionó con dureza el actuar de la plana mayor de la estatal y advirtió que las bases sindicales ya se encuentran en asamblea permanente para coordinar los cursos de acción frente a lo que consideran un despropósito administrativo.

Muñoz argumentó de forma categórica que los operarios de los yacimientos no tienen ninguna responsabilidad legal ni operativa en los balances entregados por las gerencias sectoriales. El representante gremial denunció la total ausencia de mesas de diálogo por parte de la administración central de Codelco para abordar la contingencia, siendo enfático en señalar que si la empresa persiste en la retención de los dineros, iniciarán jornadas de movilización y paralizaciones de faenas, argumentando que no aceptarán que los costos del error corporativo sean traspasados a los trabajadores del cobre.

El impacto real en las cifras de producción y cambio de timón

La corrección de la auditoría externa significó un duro golpe para los indicadores de eficiencia de la minera más grande del mundo. Los antecedentes técnicos determinaron una rebaja productiva del 2% respecto al balance inicial de la estatal, perdiendo una brecha física de 27.000 toneladas de cobre, lo que obligó a corregir los estados contables desde las 1,33 millones de toneladas informadas originalmente a una cifra real de algo más de 1,30 millones de toneladas.

Esta importante disminución en los resultados operacionales coincide con un hito político crucial dentro de la estatal, ya que el próximo martes 26 de mayo se concretará la salida oficial de Máximo Pacheco de la presidencia del directorio de Codelco. En su reemplazo asumirá el economista Bernardo Fontaine, nuevo timonel designado por el Presidente José Antonio Kast, quien deberá enfrentar como primera tarea de su gestión la resolución de este complejo conflicto laboral, en medio de las presiones del mercado por recuperar los niveles de extracción y la urgencia de estabilizar las relaciones laborales con los principales sindicatos del norte del país.