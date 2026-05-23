"Trabajo Hecho": Cortometraje que aborda la soledad en personas mayores se presenta en festivales

Tres años de trabajo le tomó al equipo de Wip Animation Studio para crear y producir Trabajo Hecho, un cortometraje en stop motion artesanal sobre la paternidad, el paso del tiempo y el legado, dirigido por Jaime Freire Valenzuela y producido por Gabriela Planella Jaramillo. Ambientada en el remoto archipiélago de Chiloé, la obra sigue a un buzo mariscador durante una silenciosa jornada en la que se prepara para emprender un último viaje.

Freire, cuenta que esta obra no habría sido posible sin el trabajo profesional del equipo de Wip Animation Studio y el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además, explica que es parte de una trilogía de cortos, y la siguen: Hijo (en producción) y Señal (en pre -producción). Trata de una historia íntima y contemplativa, que invita a reflexionar sobre una vida marcada por el cuidado, la responsabilidad y la serena certeza de haber hecho lo que realmente importaba.

“Quería hacer una película donde el tiempo pudiera sentirse, no simularse. El cine es una industria impulsada por la velocidad y la perfección digital, y en esa línea, Trabajo Hecho es también un acto de resistencia, una defensa de la producción audiovisual hecha por personas, donde la sensibilidad humana y la calidad sigue siendo irreemplazable”, señaló el realizador.

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La película aborda dimensiones culturales y emocionales vinculadas a la vida en el sur austral de Chile y tendrá su estreno nacional en el Festival de Cine Chilemonos el próximo 26 de mayo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago. En el ámbito internacional, ya fue seleccionada para participar en el festival italiano Imaginaria.

Trabajo Hecho tiene una duración de 11 minutos y 28 segundos y cuenta con una elaborada técnica de stop motion artesanal. Cada detalle que se ve en el cortometraje fue elaborado a mano, proceso que se puede evidenciar en el canal de Instagram de Wip Animation Studio. Por su alta calidad creativa ha sido seleccionado en festivales calificadores para los Premios Óscar, entre ellos Chilemonos (Chile) e Imaginaria (Italia).

Sobre el director

Jaime Freire Valenzuela es comunicador audiovisual, con especial formación en animación y fue reconocido por dirigir 200 horas de televisión prime en diversos canales nacionales. En medio de la pandemia tomó la decisión de retirarse de los medios de comunicación y desde hace algunos años se ha dedicado a explorar el cine animación, junto a su esposa, la diseñadora Gabriela Planella, quienes han decidido demostrar que el trabajo de escritura, producción, fotografía y diseño es irremplazable en tiempos de Inteligencia Artificial.