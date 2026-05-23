"Un balde de agua fría": Arquitectos denuncian demoliciones injustificadas de viviendas sociales en El Olivar

La arquitecta de la organización Arquitectos por un Chile Digno, Ximena Bórquez, advierte que no existe sustento técnico ni legal para echar abajo las obras. La reparación recomendada, afirma la experta, costaría solo 3,5 millones de pesos por casa.