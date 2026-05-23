"Un balde de agua fría": Arquitectos denuncian demoliciones injustificadas de viviendas sociales en El Olivar

Todo comenzó a agudizarse este viernes, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ingresó con maquinaria pesada para iniciar las demoliciones de viviendas sociales en proceso de construcción en la población El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. La medida, que según la cartera busca subsanar fallas estructurales en las obras destinadas a las familias damnificadas por el megaincendio de 2024, cayó como un golpe devastador tanto para los vecinos como para el gremio de la arquitectura.
En la organización Arquitectos por un Chile Digno (AAChD) tomaron la situación con profunda preocupación y rechazo. Así lo explicó la arquitecta e integrante del equipo de coordinación de la agrupación, Ximena Bórquez, quien visitó la zona durante el inicio de los trabajos y constató graves irregularidades. “Efectivamente lo que demolieron no es una de las edificaciones respecto a las cuales el IDIEM emitió su informe. Por lo tanto, no tenemos ninguna claridad de la razón por la que se demolieron esas estructuras que son viviendas iniciadas”, aseguró la profesional.
Bórquez pudo confirmar que las acciones del Estado ni siquiera coinciden con los informes técnicos oficiales. Esta situación resulta incomprensible para los profesionales, quienes advierten que la normativa chilena permite que una edificación sea modificada durante su proceso de ejecución. “Demoler una construcción iniciada que todavía, además, no había incorporado los elementos señalados por el IDIEM que pueden corregirse es curiosísimo, no tiene explicación”, sentenció la experta, evidenciando el vacío legal del procedimiento gubernamental.
Viabilidad técnica versus decisiones políticas
La justificación oficial, encabezada por el actual ministro Iván Poduje, apunta a que se están corrigiendo errores graves heredados de la administración del exministro Carlos Montes y que las casas representaban un riesgo vital. Sin embargo, Bórquez desmintió categóricamente que reparar estas viviendas frente a sismos e incendios fuera inviable. Según la experta, el informe del IDIEM —organismo cuya competencia técnica es indiscutible— no recomienda en ninguna parte la demolición del proyecto ni señala que la infraestructura sea irrecuperable.
En esa misma línea, la arquitecta recalcó el verdadero alcance del documento técnico. “El informe de IDIEM lo que hace son recomendaciones para que las viviendas queden perfectas de acuerdo a la norma. No es una recomendación para mejorarlas, sino para que se cumpla de manera correcta y perfecta la norma, y eso es lo que cuesta 3 millones y medio de pesos por vivienda”, detalló. Se trata de un monto que la propia empresa constructora estaba completamente dispuesta a asumir dentro del proceso regular de edificación.
Para el movimiento de arquitectos, optar por la destrucción total es una alternativa de altísimo costo que no se sustenta, especialmente en momentos en que se anuncian recortes importantes en el presupuesto del Serviu. Además, denuncian la falta de sustento jurídico de la cartera para operar con la maquinaria. “No hay una figura que permita demoler en el instante entre el permiso y la recepción. Eso no existe, tanto es así que el ministerio no ha podido exhibir la fundamentación legal para hacerlo. De hecho, están usando mucho, en vez de la palabra demoler, la palabra desmantelar, que legalmente no existe”, acusó Bórquez.
Desolación vecinal y judicialización del conflicto
Obviamente que los pobladores y pobladoras se mostraron devastados ante el ingreso de la maquinaria pesada a sus terrenos. El proyecto habitacional en los cerros viñamarinos fue diseñado de manera coparticipativa y fiscalizado permanentemente por profesionales del Serviu, por lo que las familias sentían plena confianza en las obras y sus avances. “El desconcierto es tremendo y las personas han acudido a nosotros porque lo único que han escuchado es la opinión del ministro y no les convence, porque ellos han participado en esto”, explicó la arquitecta sobre el golpe anímico en el barrio.
El desconcierto se transformó rápidamente en acciones legales frente al actuar del Estado. Sin claridad sobre qué empresas retomarán los trabajos y bajo qué condiciones, los vecinos decidieron acudir a la justicia para frenar a las retroexcavadoras. En este momento hay siete recursos de protección presentados en contra de la cartera, impulsados especialmente por destinatarios de la tercera edad o con discapacidad, quienes exigen la continuidad del proyecto original. “Ellos tenían una solución, la aceptaron, estaba en construcción y de repente resulta que se la van a demoler. No entienden nada”, relató Bórquez.
Frente a la desconfianza generalizada hacia el Gobierno, los pobladores y profesionales decidieron organizarse en el territorio para frenar esta ofensiva. A través de redes vecinales, convocaron a una manifestación ciudadana y conversatorio para este domingo 24 a las 12:30 horas en la misma población El Olivar. El objetivo central de la cita es visibilizar la injusta situación y generar un diálogo independiente del ministerio. “Este balde de agua fría necesitan comprenderlo (…) Si esto se lleva a cabo, sienta un precedente terrorífico dentro del panorama de los programas de vivienda y de desarrollo urbano del gobierno”, concluyó la profesional.
Frente a la desconfianza generalizada hacia el Gobierno, los pobladores y profesionales decidieron organizarse en el territorio para frenar lo que consideran un precedente terrorífico para el desarrollo urbano. La organización convocó un conversatorio para este domingo 24 a las 12:30 horas en la misma población El Olivar. El objetivo central de la cita es visibilizar la injusta situación, generar un diálogo independiente del ministerio y brindar apoyo técnico a las familias damnificadas que hoy ven cómo el propio Estado echa abajo la esperanza de recuperar sus hogares.