Aguas Andinas informa reposición parcial y paulatina del suministro tras masivo corte de agua en Santiago

Una jornada de complejas maniobras operacionales enfrenta la empresa sanitaria Aguas Andinas en la Región Metropolitana. Mediante un comunicado oficial emitido la mañana de este domingo, la compañía informó que la reposición del suministro de agua potable se está realizando de forma parcial y paulatina en las zonas afectadas por el masivo corte programado que comenzó el pasado viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, debido a imprevistos técnicos surgidos en el cierre de las faenas de alta complejidad.

La contingencia, diseñada originalmente para concluir de manera definitiva a las 08:00 horas de hoy, afectó directamente a 143.048 clientes de la zona sur de Santiago. Según detalló la firma, la situación respondió a inconvenientes mecánicos detectados durante la presurización de las matrices, precisando que en la última fase de las obras un tramo de la red de distribución presentó algunas incidencias a nivel hidráulico que obligaron a programar de manera parcial y escalonada el retorno del recurso hídrico.

El plan de normalización avanza con velocidades diferenciadas según los cuadrantes de las comunas afectadas. El restablecimiento del servicio para los vecinos de La Granja, La Florida y La Pintana comenzó a registrarse a partir de las 01:00 horas de la madrugada, mientras que en los sectores de La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, el llenado de las grandes tuberías y la estabilización de las presiones domiciliarias continuará desarrollándose de forma gradual durante el transcurso del día.

Medidas de mitigación y puntos de abastecimiento activos

Frente a la extensión imprevista del corte de agua en Santiago, la empresa y las autoridades metropolitanas activaron los protocolos de emergencia para asegurar el suministro a la población. El director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, aclaró que en este tipo de intervenciones de gran envergadura siempre se pueden presentar imponderables, motivo por el cual los equipos trabajaron con un factor de holgura para minimizar el impacto urbano frente al inicio de la jornada laboral y escolar de este lunes.

Para asegurar el consumo básico de las familias mientras concluyen los trabajos en las redes, la sanitaria confirmó que mantendrá operativos los 72 puntos de abastecimiento alternativo y el despliegue de 20 camiones aljibes en las ocho comunas afectadas. La gerencia de la distribuidora llamó a la ciudadanía a verificar los estados de avance sectorial a través de la sección “Trabajos en la Ciudad” de su Oficina Virtual, o bien contactarse mediante los canales de asistencia telefónica y sus plataformas digitales en X, Facebook e Instagram.