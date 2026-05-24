Aumento de sismos activa alerta preventiva en torno al volcán Nevado de Longaví

Un incremento sostenido y sin precedentes instrumentales en la actividad interna del volcán Nevado de Longaví obligó a las autoridades a decretar el estado de Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Longaví, Linares y Colbún, en la Región del Maule. La determinación técnica fue adoptada por la Delegación Presidencial Regional en base a los últimos informes de monitoreo, los cuales obligaron a elevar la alerta técnica desde verde a amarilla debido a un enérgico enjambre de sismos volcano-tectónicos asociados directamente a la fractura de roca en las cámaras subterráneas del macizo durante este 2026.

Los organismos de emergencia detallaron que este escenario anómalo representa el proceso de mayor liberación de energía detectado desde que el edificio volcánico cuenta con vigilancia automatizada. Las estaciones de medición registraron un cambio drástico en el comportamiento basal del volcán debido a la aparición de una nueva fuente de presión magmática localizada entre 4 y 5 kilómetros al suroeste del cráter principal, situándose a una profundidad estimada de apenas 3 kilómetros bajo la superficie terrestre.

La sismicidad ha estado acompañada de señales vinculadas a la dinámica de fluidos, contabilizándose cinco movimientos de largo periodo y un pulso de tremor volcánico menor. Ante este cuadro de inestabilidad interna, el último reporte oficial del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió de forma clara que “no se descarta que explosiones de baja magnitud súbitas y sin precursores afecten la parte superior del edificio volcánico”, proyectando un área de peligro inmediato que motivó el despliegue de un perímetro preventivo de seguridad de 3 kilómetros a la redonda de la cima para prohibir el acceso de excursionistas y turistas.

Por su parte, los equipos técnicos del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) mantienen un seguimiento en tiempo real las 24 horas del día para reportar de inmediato cualquier variación en la deformación del suelo o la emisión de gases. Las direcciones regionales de la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamaron a la población de las zonas cordilleranas a mantenerse informada por los canales oficiales y a respetar estrictamente las restricciones de acceso a las áreas altas del complejo montañoso para mitigar riesgos ante eventuales pulsos eruptivos imprevistos.