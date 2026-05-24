Gobierno concreta masivo vuelo de expulsión con 80 migrantes en avión comercial

El Ministerio del Interior materializó un nuevo hito dentro de su agenda de control fronterizo. El Gobierno reportó la salida de un avión comercial fletado íntegramente para ejecutar la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros de nacionalidades boliviana y colombiana, quienes abandonaron el territorio nacional bajo la custodia de escoltas de la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo sectorial representa una modificación en la estrategia logística de la cartera para acelerar los procedimientos de deportación en este 2026.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, lideró la vocería gubernamental desde el terminal aéreo, enfatizando que por primera vez se recurre al uso de una plaza comercial completa con fines de extranjería, lo que permite superar el volumen de traslado que habitualmente ofrecen las aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). La autoridad política detalló de forma enérgica el sentido de la medida, manifestando de manera tajante que “a nuestro país no se viene a delinquir ni a cometer delitos”.

Con este despegue, el Ejecutivo contabiliza tres vuelos ordenados en un bloque de 40 días de gestión, un indicador que la administración calificó como inédito en comparación con los registros de administraciones previas. En ese sentido, Pavez utilizó la plataforma oficial para marcar contrastes políticos, asegurando que el diseño del Presidente José Antonio Kast muestra números robustos frente a igual periodo del gobierno del exPresidente Gabriel Boric, señalando que a fines de mayo de ese ciclo no se había ejecutado ningún vuelo de esta naturaleza.

Perfiles judiciales y el balance estadístico de la frontera