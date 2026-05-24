"Letras Públicas" en La Furia del Libro: "Nos parece importante relevar la literatura en el proceso de reinserción social”

El Centro Cultural Letras Públicas participará en una nueva edición de La Furia del Libro de Invierno con dos actividades abiertas al público que buscan acercar la escritura epistolar, la literatura creada en contextos de encierro y las experiencias de reinserción social a las y los asistentes de la feria. Las actividades se realizarán el viernes 29 de mayo en el Espacio Lector del Centro Cultural Estación Mapocho, en el marco de la feria que se desarrollará entre el 28 y el 31 de mayo.

La primera actividad será el taller “Se escriben cartas”, que se llevará a cabo entre las 17:00 y las 19:00 horas. En esta instancia regresan a La Furia del Libro las escritoras de cartas Marcela Mardones y Gricelda Lavín, quienes acompañarán al público en la escritura de misivas y compartirán sus experiencias epistolares vinculadas a la cárcel y a los procesos de reinserción. El espacio contará con lápices, papeles de colores, estampillas y una máquina de escribir, además de un buzón donde las y los participantes podrán dejar sus cartas.

Durante esta actividad se invitará a escribir cartas para el concurso Cartas al Encuentro. Un certamen creado en conjunto con Errante (productora del exitoso documental Malqueridas y de la feria de reinserción que lleva el mismo nombre) y Arte Comunitario, del que las y los participantes de Proyecto Cartas Valparaíso serán jurado. La instancia convoca a personas en libertad a escribir misivas a quienes se encuentran hoy tras las rejas.

La presencia de Gricelda Lavín tiene un significado especial para el proyecto: comenzó a escribir cartas desde la prisión y hoy, ya en libertad, forma parte del equipo de Letras Públicas y desarrolla su propio taller de escritura epistolar en San Felipe. Su participación refleja uno de los principales objetivos del trabajo impulsado por la organización: tender puentes entre el adentro y el afuera a través de la palabra escrita.

A las 19:00 horas se realizará el lanzamiento de Fábrica de Letras IV, el cuarto número de la revista escrita y leída en cárceles de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana. La publicación busca dar visibilidad a la literatura creada en contextos de encierro y abordar temas vinculados a la cultura popular, el género epistolar y la narración testimonial desde un lenguaje cercano y accesible para la comunidad penitenciaria y para quienes acceden a la revista en formato digital. La presentación contará con la participación de Khristian Briones, director de Fundación Dimas, y de la escritora Marcela Mardones, ambos ex privados de libertad, además de un presentador o presentadora aún por confirmar. La conversación será moderada por Paulina Vergara, directora de Letras Públicas y durante la actividad se entregarán ejemplares gratuitos quienes asistan.

El nuevo número de Fábrica de Letras incorpora un diseño renovado, con colores flúor y nuevas secciones desarrolladas por un equipo de tres periodistas dirigidos por Paulina Vergara, editora de la revista. Entre sus contenidos destaca una entrevista a El Rumpy sobre sexualidad y afectos en contextos de encierro, además de la sección filosofía para todas y todos. También debutan espacios como “¿Podrían ser amigas?”, donde se establecen cruces entre poetas hispanoamericanas y figuras de la música popular contemporánea, como Gabriela Mistral y Mon Laferte a partir del poema Besos y la canción El beso. También la sección “Talento oculto”, dedicada a historias de talentos descubiertos tras las rejas y experiencias exitosas de reinserción.

La participación de Letras Públicas en La Furia del Libro coincide además con una nueva etapa de crecimiento de Proyecto Cartas Valparaíso, iniciativa que este año comenzó un taller con hombres privados de libertad orientado a fortalecer vínculos paternos y generar nuevas conexiones con el exterior. El proyecto también experimentó un importante aumento en la participación, estaba integrado por 20 mujeres el año pasado, y este 2026 se compone de 30 mujeres y 8 hombres.

A lo largo de estos años, afirman que “el proyecto ha generado experiencias significativas de reencuentro familiar y reconstrucción de vínculos afectivos. Uno de esos casos es el de Filomena, quien logró recuperar la comunicación con un hijo al que no veía hace veinte años gracias a una carta escrita en prisión”. Hoy, además, “existe un número creciente de personas fuera de la cárcel que mantienen correspondencia con internos e internas de Valparaíso, a esto se suma el interés de estudiantes universitarios y tesistas de distintas disciplinas que se han acercado al proyecto para investigar experiencias vinculadas a reinserción y cultura”.

“Para nosotros es relevante realizar actividades abiertas y en libertad para dar a conocer el trabajo que hacemos adentro. Es también una manera de conectar el adentro con el afuera y ser un puente de cartas y palabras que ayude a romper la dicotomía adentro/afuera que nos parece tan natural. Nuestro proyecto es literario y por eso es importante tener presencia en una de las ferias del libro más relevantes del país. Si no hay presencia de personas privadas de libertad en estos eventos culturales, la geografía literaria no está completa. Finalmente, nos parece importante relevar la cultura y, en particular, la literatura, como fundamentales en el proceso de reinserción social”, dice Paulina Vergara.

Fundado en 2019, Letras Públicas ha desarrollado talleres y proyectos de escritura epistolar en cárceles de Chile y México, promoviendo la lectura, la escritura y la comunicación entre personas privadas de libertad y la sociedad civil. Entre sus iniciativas destacan Querida tú: correspondencia de mujeres prisioneras, Proyecto Cartas y diversos talleres realizados en recintos penitenciarios femeninos y masculinos. En esta nueva edición de La Furia del Libro, “el proyecto vuelve a abrir ese diálogo al público, reafirmando que toda voz merece ser escuchada y toda historia, contada”.