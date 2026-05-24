Luto en las artes nacionales: Fallece la destacada actriz Teresa Berrios Tapia a los 100 años

La escena artística local se tiñe de luto. Durante la jornada de este domingo se confirmó el sensible fallecimiento de la reconocida actriz chilena Teresa Berrios Tapia, una de las figuras más respetadas de la industria televisiva y teatral, cuyas apariciones en pantalla se transformaron con el paso de las décadas en verdaderos hitos de la cultura popular chilena. La noticia impactó transversalmente al gremio audiovisual en este 2026, activando de inmediato una ola de condolencias y homenajes virtuales por parte de sus colegas.

La sensible partida fue ratificada de manera oficial por la corporación Chile Actores mediante un emotivo pronunciamiento difundido en sus plataformas digitales. Desde la organización gremial destacaron el valor histórico de la intérprete, revelando que ostentaba el orgullo de haber superado el siglo de existencia:

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señalaron en el texto informativo.

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El despliegue profesional de la emblemática artista estuvo marcado por una versatilidad que le permitió conectar de forma directa con la audiencia familiar en la época dorada del formato dramático. Dentro de su prolífica trayectoria en la pantalla chica, los registros audiovisuales consignan recordadas e icónicas intervenciones de reparto en teleseries de gran impacto como “Fuera de Control” (1999) y “Machos” (2003) en Canal 13, además de su participación en el éxito de sintonía “Oro Verde” (1997) de TVN.

De igual manera, su talento interpretativo y expresividad la convirtieron en un rostro recurrente en los elencos episódicos de las producciones de suspenso y telerrealidad más famosas del país. Su trabajo actoral fue pieza fundamental para dar vida a las dramáticas historias de crímenes y misterios dirigidas por Carlos Pinto, destacando sus apariciones tanto en “Mea Culpa” como en “El día menos pensado”, formatos donde consolidó el cariño del público chileno.

Los restos de la querida intérprete están siendo velados en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avenida Las Condes 9700. Desde el sindicato informaron que los funerales de Teresa Berrios se llevarán a cabo la tarde de este mismo domingo 24 de mayo a las 16:00 horas en las dependencias del Cementerio General, lugar donde sus familiares, amigos y admiradores le brindarán el último adiós a una de las centenarias leyendas de la actuación nacional.