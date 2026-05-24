María Corina Machado ratifica su candidatura presidencial desde Panamá

El tablero político de Venezuela sumó un hito estratégico en el plano internacional. La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ratificó de forma categórica su postulación a la jefatura de Estado, delineando como objetivo prioritario la convocatoria a elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en un horizonte temporal de siete a nueve meses. El anuncio fue emitido durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, plaza donde la dirigenta permanece congregada junto a la plana mayor de la resistencia democrática en este 2026.

La propuesta de la candidatura de la oposición contempla una reestructuración profunda de las bases institucionales del sufragio. Machado urgió de manera explícita la depuración integral del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creación inmediata de un nuevo registro electoral automatizado. Esta medida técnica busca incorporar al padrón soberano a más de cinco millones de ciudadanos aptos que actualmente se encuentran excluidos del sistema, garantizando el derecho a voto de los venezolanos tanto en el territorio interno como en los masivos núcleos de la diáspora en el exterior.

Durante las extensas jornadas de trabajo en la capital panameña, la dirigenta selló una postura común junto a los integrantes de la Plataforma de la Unidad. Las mesas de deliberación técnico-política contaron con la presencia presencial de liderazgos clave como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Delsa Solórzano y Roberto Enríquez, sumándose de forma telemática desde su exilio en Madrid el diplomático Edmundo González Urrutia. Según explicó Machado, la cohesión de las fuerzas vivas responde a los preparativos de la fase de transición civil tras el complejo escenario abierto por el derrocamiento y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de agencias federales de Estados Unidos.

La hoja de ruta opositora se acopla a las fases de estabilización y recuperación económica delineadas por la administración de Donald Trump, pero enfatizando que el diseño final debe emanar de la ciudadanía y no de imposiciones cupulares. Al ser requerida por la competencia interna en las urnas, la postulante se mostró abierta a la participación de múltiples liderazgos, manifestando que aspira a competir con cualquiera que decida inscribir su opción de manera democrática.

Finalmente, respecto a los riesgos de seguridad que implica su reingreso al país, María Corina Machado confirmó que mantiene canales de comunicación abiertos con los equipos de la Casa Blanca para resguardar las garantías de su traslado físico. La representante de la oposición precisó que el retorno a Caracas se concretará pronto y bajo una coordinación milimétrica con el Gobierno de los Estados Unidos, bloque al que calificó como el principal aliado estratégico de las fuerzas democráticas para forzar el repliegue definitivo de la administración interina de Delcy Rodríguez.