"Más respeto, ministro": Democracia Cristiana estalla contra Quiroz tras exigencia de "madurar" en negociación por megarreforma

Una fuerte crisis política se desató en las últimas horas entre la Democracia Cristiana (DC) y el Ministerio de Hacienda, tensionando al máximo las negociaciones legislativas en el Congreso. El origen de la controversia radica en una entrevista concedida por el titular de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, al medio escrito Ex-Ante, donde emplazó de forma directa a la falange a “madurar” ante el nuevo escenario institucional y a realizar una “reflexión bien profunda” tras haber votado en contra de la idea de legislar la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast en este 2026.

En dicha entrevista, el secretario de Estado contrastó la postura de la DC con el despliegue del Partido de la Gente (PDG) —colectividad con la cual el Ejecutivo sí logró abrochar un acuerdo político—, tildando a estos últimos de “prácticos” y adaptados a los tiempos actuales. Jorge Quiroz argumentó que en la centroizquierda persiste un “resabio” ideológico que entrampa el crecimiento económico, advirtiendo a la falange que su postura intransigente la termina mimetizando electoralmente con los bloques del Partido Comunista y el Frente Amplio.

La respuesta institucional del partido fue inmediata y escaló rápidamente a través de las plataformas digitales de sus principales liderazgos. El timonel nacional de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, utilizó su cuenta oficial de X (Twitter) para responder de forma categórica a los cuestionamientos del Ejecutivo, delimitando los roles de la autoridad económica en el debate parlamentario:

“La labor del ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos. Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía que crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, ministro”, fustigó el presidente de la colectividad.

La labor del Ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos. Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía q crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, Ministro. — Álvaro Ortiz Vera (@alvaroortizv) May 23, 2026

Las palabras de Ortiz reflejan la indignación interna del partido frente a lo que consideran una intromisión inaceptable en su estrategia de oposición y una falta de deferencia hacia una fuerza con representación legislativa clave en las cámaras.

A la ofensiva del timonel se sumó la senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste, quien también recurrió a sus redes sociales para blindar los principios doctrinarios del partido y recordar la trayectoria institucional de la falange. “El ministro le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente. Ministro: las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones”, posteó la parlamentaria.

El @MinistroQuiroz le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente. Ministro: las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones. https://t.co/dMhXrGzTRy — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) May 23, 2026

En sintonía, la directiva de la DC en la Región Metropolitana emitió un pronunciamiento de respaldo a sus bancadas, enfatizando de manera diferenciadora que la falange tiene una historia de defensa a las clases medias y familias vulnerables que le impide actuar bajo el mismo pragmatismo del PDG, colectividad a la que criticaron por haber visado el diseño de la megarreforma a cambio de la reducción del IVA en pañales.