Ministro Francisco Undurraga defiende ajuste fiscal en Cultura: “Quiero un presupuesto robusto, no uno mentiroso”

En una entrevista concedida al Diario Financiero (DF), el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, abordó de lleno la compleja reestructuración financiera que experimenta su sector a diez semanas de haber asumido la conducción de la cartera. La autoridad analizó el impacto del ajuste presupuestario aplicado bajo los lineamientos de la administración de José Antonio Kast en este 2026, descartando que las medidas signifiquen un desmantelamiento de la actividad artística y enfatizando la necesidad prioritaria de ordenar administrativamente las arcas del Estado antes de proyectar expansiones de fondos.

El secretario de Estado explicó que, si bien el presupuesto de cultura proyectado originalmente en el papel para el ministerio en 2026 ascendía a los $530 mil millones, la realidad operativa demostró severas deficiencias previas. Ante este escenario, la estrategia de la autoridad apuntó a sincerar las capacidades técnicas instaladas de los equipos antes de comprometer recursos públicos que finalmente terminan estancados sin llegar de forma efectiva a la ciudadanía o a los creadores locales.

Al desglosar las cifras, el secretario de Estado aseguró de manera categórica que “el presupuesto proyectado para este ministerio en 2026 era de aproximadamente $530 mil millones”, pero advirtió que, en la práctica, “durante el año anterior sólo se ejecutaron poco más de $420 mil millones”. Por esta razón, Francisco Undurraga defendió la validez de la reestructuración del gasto argumentando que, aunque el ajuste aplicado fue mayor al de otros ministerios, el presupuesto que finalmente administrará Cultura será de $472 mil millones, lo que representa “un 11% más que lo efectivamente ejecutado el año pasado” por la vía real.

En esa misma línea, el jefe de la cartera lanzó duras críticas a la administración del exPresidente Gabriel Boric, acusando una falta de transparencia hacia los actores de la industria cultural. El ministro afirmó que “durante el Gobierno anterior se subejecutó el presupuesto en un 88%, se rebajó en un 12% sin decirle a nadie”, enfatizando de forma directa que “el exPresidente Boric hizo un ajuste de un 12%, ya sea por ineficiencia, por falta de capacidad o por voluntad política”.

Frente a las críticas del gremio por el tamaño del ajuste fiscal, el secretario de Estado blindó el diseño contable visado junto al Ejecutivo. El titular del arte manifestó que le parece correcto tener un presupuesto robusto, pero no mentiroso, añadiendo que la cartera va a crecer en un 11% real, pero haciendo todos los esfuerzos administrativos para ejecutar ese porcentaje adicional de manera rigurosa. “Yo podría generar para 2027 un presupuesto de mil millones de dólares, sabiendo que tengo una capacidad de ejecución de sólo 300. Pero por el momento no tenemos capacidad para poder administrar”, planteó el secretario sectorial como un ejercicio explicativo.

Finalmente, el ministro entregó un mensaje de tranquilidad a las agrupaciones locales y corporaciones aliadas, asegurando que “la gran noticia es que este presupuesto no es menor al ejecutado en 2025, y además estamos dando cumplimiento a todos los compromisos adquiridos en todas las líneas de concurso”. La autoridad concluyó detallando que a los organismos colaboradores se les aclaró que, para ellos, “la disminución iba a ser de un 3%, no de un 10%, que es lo resultante de la suma de todos los ajustes”, apostando por potenciar la alianza público-privada a través de la Ley de Donaciones Culturales para validar la calidad del sector.