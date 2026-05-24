“No se puede ser cortoplacista”: alerta por daño en formación deportiva tras cancelación de Juegos Nacionales y Paranacionales

La cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 marcó uno de los principales efectos del recorte presupuestario transversal aplicado por el Gobierno en el Ministerio del Deporte. La medida implicó la suspensión del principal evento multideportivo interno del país, que este año debía realizarse en la Región Metropolitana y contemplaba la participación de más de 3 mil deportistas en 22 disciplinas.

Los Juegos Nacionales y Paranacionales constituyen una de las principales plataformas de desarrollo para atletas convencionales y paralímpicos de todo Chile. Organizados por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, junto al Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, el certamen permite que deportistas representen a sus regiones y proyecten su preparación hacia competencias internacionales. Además, funciona como instancia de detección y consolidación de talentos jóvenes dentro del ciclo olímpico.

Frente a las críticas que provocó la decisión, la ministra del Deporte, Natalia Duco, defendió el recorte y sostuvo que la suspensión respondió a una evaluación técnica de la cartera.

“En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, afirmó la secretaria de Estado.

La ministra aseguró además que la decisión permitió resguardar otras áreas estratégicas para el alto rendimiento, como las becas PRODDAR, el financiamiento a federaciones y la preparación para los Juegos Odesur y Parasuramericanos.

“Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”, indicó.

Críticas a la cancelación

Sin embargo, las explicaciones de la autoridad encontraron reparos entre exdeportistas. Consultada por Radio y Diario Universidad de Chile, la exmaratonista y exdiputada Erika Olivera calificó como “preocupante” que los recortes afectaran precisamente a las categorías formativas.

“Dentro del deporte, el grupo de la población de mucha importancia, por lo menos para mí, es precisamente la categoría que está en plena etapa de desarrollo y de proyección”, sostuvo Olivera, quien advirtió que muchos atletas escolares utilizan estos torneos como plataforma para llegar a competencias sudamericanas e internacionales.

“Y por eso es que esta competencia toma una relevancia en el fondo para estos miles de deportistas que van a quedar sin poder competir este año. No solo los deportistas, los equipos técnicos, las familias. ¿Por qué? Porque además estos Juegos se realizan cada dos años. Entonces, si no se realizan este año, la pregunta es si entonces tienen que esperar hasta el año 2028, también entendiendo que muchos de ellos quizás ya no van a estar en la etapa escolar”, complementó Olivera.

La exparlamentaria puso el foco en las consecuencias humanas detrás de la suspensión del evento. “No solamente debemos pensar en el desarrollo del deporte, sino que en el desarrollo del deportista”, afirmó, junto con remarcar el impacto que la medida tendrá en familias, entrenadores y equipos técnicos que prepararon durante años esta competencia.

En una línea similar, el expentatleta del Team Chile Esteban Bustos, en diálogo con nuestro medio, reconoció que las restricciones presupuestarias “se entienden”, pero cuestionó que los Juegos Nacionales quedaran fuera de la planificación deportiva.

“Como deportista, siempre queremos que se realicen la mayor cantidad de megaeventos, sobre todo los Juegos Nacionales, que son antesala a todo lo que tiene que ver con el ciclo olímpico”, explicó.

Bustos coincidió con Olivera en el rol formativo de la competencia y enfatizó que estos eventos permiten proyectar el desarrollo deportivo del país en el largo plazo. “Los campeones del mañana se construyen mirando a los referentes de hoy”, planteó, junto con advertir que Chile no puede actuar “de manera cortoplacista” si busca mantenerse competitivo a nivel internacional.

“Nosotros siempre queremos que sea a nivel de Estado y que finalmente estemos siempre preocupados por lo que estamos rindiendo hoy día los deportistas, sino que también lo que va a venir mañana, porque todos los países van invirtiendo, se van desarrollando y van mejorando”, recalcó.

El exatleta nacional también cuestionó que la discusión presupuestaria instalara una disyuntiva entre financiar competencias, becas o participación internacional. “No tiene por qué existir esta dicotomía, no tiene por qué ser un gasto discrecional”, afirmó, al insistir en que el deporte debe consolidarse como una política de Estado permanente.

En ese contexto, Bustos advirtió sobre el “costo-oportunidad importante” que deja la cancelación de los Juegos, que a su juicio se ve “en los futuros deportistas de Chile, que se ve en la obtención de medallas, incluso también, por ejemplo, en las señales que uno puede emitir para poder ser local en ciertos megaeventos”.

“El deporte y las medallas también necesitan un ecosistema, donde están los deportistas, están los entrenadores, están las infraestructuras, están las competencias, están los medios para poder desarrollarse. Y efectivamente, eso implica tener una inversión a nivel país constante”, concluyó Bustos.