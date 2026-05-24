"Un poco de coherencia": Alcaldes de oposición advierten grave desfinanciamiento municipal por megarreforma del Gobierno

Una dura ofensiva desplegaron los principales liderazgos municipales de la oposición en contra de la agenda económica de la administración del Presidente José Antonio Kast. A través de una carta publicada en el diario El Mercurio, los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú, Frente Amplio), Karina Delfino (Quinta Normal, Partido Socialista) y Claudio Castro (Renca, independiente) lanzaron duras críticas al denominado proyecto de Reconstrucción Nacional que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alertando sobre el inminente riesgo de desfinanciamiento estatal y comunal en este 2026.

Esta arremetida reactiva las tensiones que ya se habían manifestado a principios de mes en el Palacio de La Moneda, cuando cerca de 130 jefes comunales de todo el país se reunieron con el Presidente Kast en el Salón Montt Varas para manifestar sus inquietudes territoriales. En dicha oportunidad, las autoridades locales ya habían advertido al Ejecutivo que la rebaja de contribuciones contemplada en el diseño fiscal provocaría un impacto crítico en la recaudación del Fondo Común Municipal, afectando la liquidez indispensable para la gestión de las distintas comunas del país.

Los jefes comunales manifestaron su profunda preocupación por el avance de la iniciativa sectorial, la cual ya sorteó sus primeros trámites legislativos en la Cámara de Diputados y se apronta a iniciar su discusión en el Senado. En la misiva, titulada “Un poco de coherencia”, las autoridades locales acusaron que el Ejecutivo ha empujado la tramitación del texto de forma acelerada, sin un análisis técnico riguroso y marginando por completo las visiones de los gobiernos locales que deben administrar el territorio.

El impacto de las exenciones tributarias en las arcas locales

En el documento, los ediles desmenuzaron la estrategia fiscal del Gobierno, advirtiendo que el diseño de la megarreforma centra sus esfuerzos en bajar los impuestos a los grupos que concentran mayores recursos y capacidad de inversión, bajo la premisa de dinamizar los mercados. Sin embargo, los firmantes recalcaron de forma categórica que esta fórmula impositiva se traducirá en costos inmediatos para la ciudadanía, tales como una menor recaudación fiscal neta, el debilitamiento de las herramientas de protección del Estado y severos recortes en servicios públicos esenciales.

Uno de los puntos más controvertidos de la carta apunta al impacto directo que tendrán las exenciones habitacionales aprobadas en el Congreso en el presupuesto de los municipios de la plaza:

“Si se apoya una medida como la eliminación del pago de contribuciones a personas mayores, sin excepción, hay que hacerse cargo de todas sus consecuencias, entre ellas el desfinanciamiento municipal”, precisa el texto enviado a los medios.

Finalmente, los alcaldes opositores emplazaron a las bancadas oficialistas y a los partidos tradicionales a asumir con honestidad el costo del debilitamiento de la recaudación fiscal. Las autoridades locales sentenciaron de forma explícita que no se puede estar a favor de la megarreforma y luego criticar los recortes presupuestarios, recordando que los recursos públicos no crecen de los árboles y exigiendo madurez política para aceptar que si ciertos grupos pagarán menos gravámenes, el debate debe sincerar el desmantelamiento de los fondos de asistencia comunal.