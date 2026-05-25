Acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos: las próximas horas definirán el futuro entre la guerra y la paz

A casi tres meses desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, las negociaciones para poner fin al conflicto están en una fase decisiva. Hoy, cómo pocas veces en lo que va de guerra, ambos bandos confirman que un acuerdo está cerca, pero al mismo tiempo, las señales contradictorias siguen dominando el escenario y la amenaza militar sigue latente.

La paz parece posible, pero también lo está una nueva escalada.

Estado de las negociaciones

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el acuerdo estaría avanzado en un 95%. Incluso se habla de compromisos informales por parte de Irán para transferir su uranio enriquecido. Sin embargo, desde Washington, a pesar del optimismo de Donald Trump durante el fin de semana donde anticipó un acuerdo inminente, advierten que el cierre no es inminente. Las demoras, aseguran, responden al propio sistema político iraní, donde cada palabra del memordandum debe pasar por múltiples niveles de revisión.

Trump afirmó el fin de semana que el acuerdo estaba “ampliamente negociado” y que pronto se anunciarían los detalles de un memorando de entendimiento. Pero pocas horas después cambió el tono y ordenó no apresurar las conversaciones, insistiendo en que el tiempo juega a favor de Estados Unidos y que el bloqueo naval contra Irán se mantendrá hasta que todo esté firmado.

Desde Teherán, en cambio, el mensaje es mucho más cauteloso. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó avances, pero fue tajante en señalar que no hay ningún acuerdo inminente. Si bien reconocen que existe un grado importante de entendimiento, también recalcan que las diferencias siguen siendo significativas, especialmente en los temas más sensibles, además recalcó que el régimen iraní no confía en las garantías estadounidenses.

Es justamente en estos temas sensibles donde aparecen las principales tensiones. Por un lado, el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige una moratoria de hasta 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán propone plazos mucho más cortos y condiciona cualquier concesión al fin total de la guerra. Por otro lado, el control del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Trump ha señalado que el acuerdo incluiría la reapertura plena del estrecho, pero desde Irán lo desmienten. Desde eel régimen de los Ayatolah insisten en que mantendrá el control del paso marítimo e incluso el cobro de tarifas a los buques que lo atraviesen, una medida sin precedentes que complica aún más las negociaciones. Para Irán, este no es un asunto que deba conversar o negoicar con Estados Unidos, sino con los países de la región.

Pero mientras las conversaciones avanzaban, la amenaza militar también. Durante el fin de semana, Irán cerró su espacio aéreo, mientras aumentaban los reportes de actividad militar en la zona. Tanto desde Estados Unidos como de Israel, surgen reportes que señalan que las capacidades militares ya están preparadas para retomar los bombardeos si las conversaciones fracasan. Es decir, mientras se negocia la paz, la guerra sigue siendo una amenaza concreta.

Dos fases, un acuerdo

En este contexto, lo que realmente se está discutiendo no es un solo acuerdo, sino dos. El primero, inmediato, busca detener los combates, reabrir el Estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo naval y liberar parte de los activos iraníes congelados. El segundo, mucho más complejo, apunta al programa nuclear iraní, y es ahí donde las diferencias son mucho más profundas.

La propuesta contempla una estructura en dos fases. En la primera, se firmaría un memorando de entendimiento que pondría fin a las hostilidades y abriría un plazo de 60 días para negociar un acuerdo más amplio. Este incluiría el levantamiento de sanciones a cambio de la entrega del uranio altamente enriquecido por parte de Irán. Pero el régimen islamico es enfaticó en insistir en que no discutirá su programa nuclear hasta que la guerra haya terminado completamente.

Además, Irán exige condiciones claras desde el inicio, es decir, desde este primer acuerdo. Entre las exigencias piden, el desbloqueo inmediato de miles de millones de dólares en activos retenidos en el extranjero. Sin ese paso, advierten, no habrá acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos no quiere asumir compromisos concretos sobre cómo ni cuándo se liberarían esos fondos, lo que añade otra capa de incertidumbre.

Israel y Netanyahu en una posición incomoda

Si hay un actor que observa este proceso con especial preocupación, ese es Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu enfrenta una situación particularmente incómoda. Para Tel Aviv, existe el riesgo de que Estados Unidos cierre un acuerdo que no aborde completamente las amenazas que justificaron el conflicto, especialmente el programa nuclear iraní y su red de aliados en la región.

La preocupación es que un acuerdo parcial podría dejar intactas capacidades clave de Irán, lo que para Israel significaría una guerra inconclusa. Incluso fuentes israelíes han advertido que Trump podría optar por cerrar “cualquier acuerdo” con tal de mostrar resultados internos o desprenderse de un escenario incomódo que lo libere para nuevos frentes, tensionando aún más la relación entre ambos aliados.

El miércoles 20 de mayo, según filtraciones de medios como Axios y Canal 12 de Israel citando a fuentes diplomáticas cercanas, una llamada telefónica entre ambos mandatarios habría derivado en una fuerte discusión a gritos en la que el líder israelí quedó “ardiendo de rabia” tras la conversación debido a la frustración que le generaba el cambio de postura de la Casa Blanca.

Días después, este lunes 25 de mayo, altos funcionarios israelíes citados por agencias como Reuters confirmaron que Netanyahu reconoció en privado un “distanciamiento” y serias dificultades para influir en las últimas decisiones estratégicas de Trump en la región.

A esto se suma el complejo escenario interno de Netanyahu. Israel se encamina a elecciones generales en los próximos meses, en un contexto donde la oposición se ha fortalecido significativamente. La reciente alianza entre Naftali Bennett y Yair Lapid generó un nuevo bloque político que amenaza con arrebatarle el poder a Netanyahu.

Sin la narrativa de una “victoria total” frente a Irán, el gobierno de “Bibi” pierde uno de sus principales argumentos políticos. Y eso se vuelve aún más delicado considerando que su proceso judicial por corrupción ha vuelto a tomar fuerza, con etapas clave que podrían resolverse en los próximos días.

En este contexto, la guerra para Netanyahu funciona como un elemento de contención política interna. Un alto al fuego podría cambiar completamente ese equilibrio, devolviendo el foco a los tribunales y debilitando aún más su posición.

Por ahora, Netanyahu intenta mantener una postura firme y está tarde reiteró que Israel continuará actuando en el Líbano, frente que Irán establece que debe detenerse como parte de las exigencias para negociar, introduciendo nuevas tensiones en medio de las negociaciones.

Así, el escenario sigue marcado por la ambigüedad. La paz parece cercana, pero no asegurada. Las diferencias estructurales siguen intactas, y los incentivos de cada actor empujan en direcciones distintas.

En el plano económico, las expectativas de un acuerdo ya están teniendo impacto. El precio del petróleo cayó con fuerza en los mercados internacionales debajo de los 100 dólares en que se mantenía. Aun así, analistas advierten que incluso con un acuerdo, los efectos seguiran pesando, debido a los daños en infraestructura y a los ajustes en los mercados energéticos.

Por ahora, todo se mantiene en suspenso. Entre la diplomacia y la guerra, entre el acuerdo y la ruptura, las próximas horas o días serán decisivos.