Alcaldes del sur respaldan uso de pistolas Taser para funcionarios municipales

El respaldo al uso de pistolas Taser y otras herramientas no letales por parte de funcionarios municipales volvió a instalarse en el debate público luego del brutal atropello que sufrió una inspectora municipal en Curacaví. En ese contexto, los alcaldes de Mulchén y Puerto Montt llamaron al Congreso a avanzar con urgencia en la discusión de la Ley de Seguridad Municipal para fortalecer la protección de los equipos comunales frente al aumento de la delincuencia.

Los jefes comunales José Miguel Muñoz, de Mulchén, y Rodrigo Wainraihgt, de Puerto Montt, manifestaron su respaldo a la autorización de dispositivos como las pistolas Taser para funcionarios de seguridad municipal, argumentando que actualmente enfrentan situaciones de alto riesgo sin contar con herramientas suficientes para responder.

El alcalde Muñoz aseguró que las comunas requieren mayores atribuciones y mecanismos de protección para quienes cumplen labores preventivas en terreno. “La comuna de Mulchén se ha convertido en el epicentro de varios delitos y nuestros funcionarios deben dar la pelea con elementos muy básicos. Creemos que con estas herramientas se pueda contener la acción delictual y poner bajo custodia a Carabineros a quienes cometen delitos. Queremos seguir siendo aliados y claramente resguardar la vida de nuestros funcionarios municipales”, señaló.

Por su parte, Wainraihgt afirmó que el debate sobre el uso de armas no letales lleva tiempo presente en las comunas del sur del país, especialmente debido al escenario de inseguridad que enfrentan los equipos municipales. “Desde Puerto Montt, el uso de pistolas Taser y otro tipo de armas no letales es algo que venimos planteando hace más de un año, principalmente producto de la realidad que hoy enfrentamos, donde nuestros funcionarios de seguridad municipal no cuentan con las herramientas necesarias para defenderse de los delincuentes. No puede ser que los delincuentes estén más organizados que el Estado”, manifestó.

El jefe comunal agregó que “creemos que esta es una oportunidad para que nuestros funcionarios municipales, con adecuada formación y capacitación, puedan tener el derecho a usar pistolas Taser para resguardar tanto su integridad física y su vida, como también la de nuestros vecinos y vecinas”.

Ambos alcaldes coincidieron en que cualquier avance en esta materia debe ir acompañado de capacitación especializada, protocolos claros de actuación y una coordinación permanente con Carabineros. Asimismo, insistieron en la necesidad de que la tramitación legislativa avance con rapidez para entregar mayores herramientas y resguardo a los funcionarios municipales del país.