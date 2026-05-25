Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Mayo de 2026


Claudio Alvarado se abre a chance de negociar con la oposición por megarreforma

Biministro del Interior y de la Segegob dijo que la prioridad del Ejecutivo es llegar a amplios consensos para lograr la aprobación de su proyecto.

Biministro del Interior y de la Segegob dijo que la prioridad del Ejecutivo es llegar a amplios consensos para lograr la aprobación de su proyecto.

Política

El biministro Claudio Alvarado, del Interior y de la Segegob, dijo durante esta jornada que es posible que el Ejecutivo negocie con la oposición por el proyecto de megarreforma.

“No tengo problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdos”, dijo el militante de la UDI en el programa Mesa Central de Canal 13.

Para el biministro, es necesario un diálogo activo en el Senado, donde el proyecto llegará en los próximos días luego de pasar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados, tanto en comisiones como en la sala.

“Espero sinceramente que la oposición pase desde la negación a la construcción”, indicó el secretario de Estado, quien señaló que el Ejecutivo quiere lograr consensos amplios y sustantivos para su proyecto.

Por eso, incluso podrían modificar el calendario original, que contemplaba despachar la iniciativa en junio.

Y sobre el reciente cambio de gabinete, Alvarado indicó que “las decisiones en un gobierno de emergencia tienen que ser rápidas, esa es la forma de corregir”.

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