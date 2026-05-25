Confech convocó a movilización nacional para el miércoles 3 de junio

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una movilización nacional para el próximo 3 junio en rechazo a iniciativas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de un comunicado, la Confech manifestó que “este miércoles 3 de junio nos movilizamos en todo Chile por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías”.

“Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la megarreforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas”, indicaron.

En esta línea, llamaron a “las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional”.

“La educación se defiende en las calles”, sentenciaron.

La movilización nacional convocada para este próximo miércoles “por una Educación al servicio del país”, se realizará dos días después de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast.

A mediados de mayo, la Confech realizó una movilización por las calles de Santiago con el fin de “defender una educación digna y al servicio de las mayorías”.

“Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle”, expresaron en esa ocasión.