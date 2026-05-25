Coordinador Eléctrico Nacional cierra complejo año marcado por apagón y alzas tarifarias

Este lunes 25 de mayo se llevó a cabo la Cuenta Pública 2025 del Coordinador Eléctrico Nacional. Joven organismo autónomo que, tal como su nombre lo indica, se ocupa de coordinar la operación del sistema eléctrico del país, asegurando un suministro seguro, económico y de acceso abierto a los sistemas de transmisión.

Una tarea que actualmente estaba presidida por Juan Carlos Olmedo, quien hoy encabezó su última cuenta pública como presidente del consejo directivo. Es en ese contexto que el ingeniero civil compartió una reflexión amplia que no solo apuntó a los logros puntuales de la entidad —como el crecimiento del 4% en el sistema de transmisión—, sino también a los desafíos futuros para una institución de estas características.

“Quisiera cerrar con una reflexión de Václav Havel, primer presidente de la República Checa, que interpreta directamente el momento que vivimos. Él dijo: ‘La responsabilidad no es sólo por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer'”, expresó Olmedo.

“Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer a futuro: fortalecer la red, mejorar la operación, elevar los niveles de cumplimiento normativo y construir un sistema verdaderamente resiliente. No hacerlo simplemente no es una opción. Chile ha avanzado en años lo que otros países les ha tomado décadas, pero ese avance nos exige madurez y responsabilidad. La transición energética de Chile no se va a definir por cuánta capacidad instalada asumemos, sino por nuestra capacidad colectiva de operar ese sistema con seguridad“, agregó la autoridad.

Desafío que, en sus palabras, “nos pertenece a todos. Siendo esta la última cuenta pública que me corresponde presentar, me siento orgulloso y emocionado de ser parte de esta gran institución”.

Otro avance destacado por el organismo fue la baja de 18% en los gastos de servicios complementarios, que llegaron a $229 mil millones en 2025 debido al mayor aporte de energías renovables. Esto, además de la noticia de que un total de 216 proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías fueron aprobados por acceso abierto durante el año pasado, los que suman una capacidad de 27 mil 500 MW de potencia instalada en la zona norte del sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, tanto Olmedo como el resto de las autoridades presentes en la actividad reconocieron que se trató de un período particularmente complejo en el ámbito eléctrico para el país, considerando el apagón que afectó a cerca del 98,5% de la población en febrero del 2025 y el progresivo descongelamiento de las tarifas eléctricas.

A eso se refirió la ministra de Energía, Ximena Rincón. “Los mejores años de Chile han sido aquellos en que hemos colaborado, en que nos hemos puesto de acuerdo, en que nos hemos sentado en la mesa y hemos planificado y encontrado soluciones. Eso estamos haciendo hoy con los parlamentarios de todos los sectores para abordar la deuda con las distribuidoras, pero es solo eso. También es cómo logramos que exista competitividad, que no existan distorsiones, que reconozcan el esfuerzo que ha hecho el país por tener energía renovable”, manifestó la secretaria de Estado.

“Ahí, coordinador (Olmedo), ustedes juegan un rol trascendental y yo les agradezco el esfuerzo y que hable de las lecciones aprendidas, porque es algo que a los chilenos nos cuesta mucho hacer: aprender de nuestros errores y fallas”, cerró la ministra.

Nuevas alzas de la luz

Cabe destacar que el balance de la entidad se dio el mismo día en que la Comisión Nacional de Energía confirmó un aumento promedio nacional proyectado de 4,9% en las tarifas eléctricas a lo largo del país. Un ajuste que considera un alza de 2,1% en el segmento de generación y otro incremento preliminar de 2,8% asociado a transmisión, aunque el impacto final dependerá de cada comuna y empresa distribuidora.

Según explicó el secretario ejecutivo de la CNE, Mauricio Funes, las diferencias regionales se relacionan principalmente con retrasos en obras de transmisión eléctrica, especialmente en el sur del país. Mientras ciudades del norte como Arica e Iquique incluso registrarían leves bajas en sus tarifas, comunas como Valdivia y Puerto Montt podrían enfrentar aumentos cercanos al 16%.

Entre las alzas proyectadas destacan Valdivia, con un incremento estimado de 16,6% bajo la distribuidora SAESA, y Puerto Montt, que podría llegar a 16,36% en algunos casos. En la Región Metropolitana, en tanto, Santiago tendría una variación cercana al 2,72% con ENEL. Expertos también apuntan a que el término de descuentos extraordinarios aplicados durante el primer semestre de 2026 influyó en el nuevo reajuste tarifario.

En paralelo, las autoridades anunciaron que este martes 26 de mayo comenzará un nuevo proceso de postulación al subsidio eléctrico, beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. La ayuda contempla montos desde los $17 mil durante el segundo semestre de 2026 y busca mitigar el impacto de las nuevas alzas en las cuentas de la luz.