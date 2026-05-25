"Creemos que es suficiente": Gobierno confirma que mantendrá Política Nacional de Seguridad de Boric

El Gobierno confirmó este lunes que trabajará sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración del Presidente Gabriel Boric, al considerar que entrega “un marco suficiente” para enfrentar los problemas de delincuencia y crimen organizado en el país.

Así lo señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante un punto de prensa en La Moneda, donde explicó que la estrategia del Ejecutivo se basará en la política vigente, la cual tiene una duración de seis años.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro”, afirmó el secretario de Estado.

En esa línea, Arrau aseguró que el Ejecutivo impulsará nuevas estrategias operativas enfocadas en narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo. El ministro también abordó la controversia generada tras las declaraciones de su antecesora, Trinidad Steinert, quien había señalado que no existía un plan de seguridad.

Al respecto, sostuvo que el Presidente cuenta con “una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente” y adelantó que el Gobierno presentará en el Congreso un paquete legislativo “muy robusto”, además de medidas de gestión inmediata y acciones concretas. “Lo que vamos a hacer cuando concurramos al Congreso, al Senado la próxima semana y donde nos citen, efectivamente, es comunicar, mostrar cada una de esas propuestas”, indicó.

Arrau agregó que el Ministerio de Seguridad se encuentra actualmente “en un proceso de instalación” y detalló que desde su llegada ha sostenido reuniones con mandos policiales, equipos ministeriales y organismos ligados a seguridad pública. En materia de armas, el ministro defendió el derecho a la legítima defensa. “Sí creo importante que las personas tengan el derecho a la legítima defensa”, señaló.

Respecto a migración, destacó que ya se concretó un tercer vuelo de expulsión de migrantes y afirmó que el Ejecutivo busca acelerar esos procesos mediante conversaciones diplomáticas con otros países.

Finalmente, el titular de Seguridad se refirió al aumento de delitos violentos y aseguró que el desafío del Gobierno es continuar reduciendo las cifras delictuales y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. “Debemos seguir trabajando para reducir no solamente las cifras, como ha ido pasando, sino que también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad”, concluyó.