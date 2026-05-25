Decretan primera preemergencia ambiental del año en RM: Restricción a camiones

La Delegación Presidencial decretó la primera preemergencia ambiental del año en la Región Metropolitana para este lunes 25 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

Según informó la delegación, la medida fue adoptada por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

La restricción vehicular afecta a las patentes terminadas en 8 y 9 para los vehículos con sello verde, y a las placas finalizadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para los vehículos sin sello verde. La medida rige entre las 7:00 y las 21:00 horas.

Además, camionetas, furgones y camiones con patentes terminadas en 4 y 5 tampoco podrán circular en la Región Metropolitana este lunes.

Otra restricción vigente es la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los pellets, en toda la RM.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente, en coordinación con municipios y Carabineros.

En relación con las actividades físicas, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de educación física, aunque sí modificar la intensidad de los ejercicios y privilegiar actividades bajo techo o de menor exigencia cardiovascular.

Asimismo, se mantiene la prohibición de quemas agrícolas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.