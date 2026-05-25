Gobierno activa plan preventivo para el invierno 2026 con foco en zonas de mayor riesgo entre Coquimbo y el Biobío

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, encabezó este martes la primera sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en su fase preventiva, con el objetivo de coordinar las acciones de preparación ante la próxima temporada invernal. De la instancia también participaron la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange; y el ministro de Defensa, Fernando Barros.

En la reunión se informó sobre los probables efectos del fenómeno de El Niño para este invierno, que implica un aumento de temperatura en los océanos y mayores precipitaciones. Las zonas con mayor probabilidad de afectación van desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián detalló que desde enero se han realizado acciones de preparación en 334 municipios, entre las regiones de Antofagasta y Magallanes, con foco en identificar los denominados puntos críticos, es decir, lugares con recurrencia de afectación por condiciones invernales. A la fecha, los municipios han reportado más de 12.000 acciones de mitigación, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Además, el biministro Alvarado enfatizó que el propósito es dejar atrás la improvisación y avanzar hacia soluciones de carácter integral para aquellos puntos que registran emergencias de forma recurrente. “No podemos estar año a año repitiendo las emergencias”, señaló la autoridad, quien instruyó a los ministerios correspondientes a levantar información y planificar obras de mitigación de largo plazo. El ministro precisó que esto no garantiza que este año no se produzcan emergencias, pero marcó la intención de minimizar sus efectos hacia adelante.

Al ser consultado sobre casos concretos de localidades que han sufrido inundaciones recurrentes, Alvarado reconoció que una solución integral a problemas de mayor envergadura no se logra en semanas, sino que requiere planificación de mediano y largo plazo. Sin embargo, subrayó que la instrucción entregada hoy a los ministerios apunta precisamente a que esos puntos críticos dejen de repetir emergencias temporada tras temporada, buscando las obras y medidas estructurales que correspondan en cada caso.

La coordinación continuará a través de reuniones periódicas con equipos técnicos de cada ministerio, SENAPRED, delegados regionales y provinciales, y alcaldes. Cebrián destacó que los planes de contingencia ya están preparados para responder ante cualquier evento invernal, y que los equipos se encuentran coordinados en los distintos niveles, desde el nacional hasta el comunal.

Desde SENAPRED también hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas en sus hogares, como revisar techumbres y bajadas de agua, mantener elementos de seguridad disponibles y, en el caso de personas electrodependientes, notificar a las empresas de suministro eléctrico para asegurar la continuidad de sus equipos médicos. La directora subrayó que acciones individuales aparentemente pequeñas “pueden marcar la diferencia entre tener una afectación o no” durante el invierno.