Hacienda denuncia “error” en informe fiscal del gobierno anterior por deuda omitida de US$10 mil 500 millones

El Gobierno presentó este lunes 25 de mayo el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026, instancia en la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció un presunto “error” en la contabilidad de la deuda pública incluida en el último informe elaborado por la administración del expresidente Gabriel Boric.

Según explicó el secretario de Estado, el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 —entregado en febrero por el gobierno anterior— no habría considerado deuda por unos US$10.500 millones para el período 2026-2030. Esto, afirmó, alteró las proyecciones oficiales sobre el nivel de endeudamiento del país para los próximos años.

De acuerdo con las nuevas estimaciones dadas a conocer por Hacienda, la deuda pública superaría el umbral del 45% del PIB en 2028, alcanzando un 45,4%, mientras que en 2030 llegaría a 46,5% del Producto Interno Bruto.

Ante esta situación, Quiroz informó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató efectivamente de un error administrativo o si existió dolo en la elaboración de las cifras. Asimismo, sostuvo que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) validó los antecedentes presentados por el Ejecutivo y que, por esa razón, decidieron transparentarlos en el nuevo informe fiscal.

El ministro también abordó el deterioro de las proyecciones fiscales para este año. En el nuevo IFP, el déficit fiscal efectivo estimado para 2026 aumentó desde -1,9% del PIB a 2,4% del PIB, principalmente debido a una sobreestimación de los ingresos proyectados por la Ley de Cumplimiento Tributario.

En ese contexto, el Gobierno explicó que el informe anterior contemplaba una recaudación equivalente al 0,7% del PIB gracias a dicha normativa, cifra que la actual administración calificó como “optimista”. Por ello, las nuevas proyecciones redujeron esa estimación a apenas 0,1% del PIB, marcando la principal diferencia en materia de ingresos fiscales respecto del cálculo realizado por el gobierno anterior.