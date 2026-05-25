Karla Rubilar: "Mientras haya personas muriendo en una lista de espera no es posible generar ningún recorte"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora y exministra durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, cuestionó el recorte presupuestario que la actual administración está impulsando en salud y también, analizó los motivos de la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini del gabinete ministerial.

La ex autoridad y docente de la Universidad Autónoma se encuentra realizando una investigación académica sobre las estrategias que los distintos países adoptaron frente a la pandemia. Precisamente, sobre Chile, relevó la coordinación entre los sistemas público y privado, la vigilancia epidemiológica y el funcionamiento de la atención primaria.

A su juicio, este sistema “responde con fuerza siempre en medio de la emergencia”, pero “la política pública no le responde tan bien a la atención primaria. O sea, es una relación, no tan bilateral”, dijo.

En el contexto del recorte del 3% que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa en todos los ministerios, Rubilar aseguró que es una convencida de “que mientras haya personas que están muriendo en una lista de espera, no es posible generar ningún recorte ni ninguna disminución de aumento de presupuesto en materia de salud”.

“Entiendo perfectamente la discusión respecto de la revisión del gasto público en salud porque creo que hay mucho espacio de mejora, hay lugares donde se está gastando mal, donde deberíamos poner mucho ojo y hacer un doble click (…) Eso no solamente es necesario, sino que es un imperativo ético. Pero, ¿para qué queremos la eficiencia? Para que ese mal uso de recursos se reinyecte donde realmente sí se solucionan los problemas de las personas”, afirmó.

En esa misma línea, la exministra sostuvo que no le pareció correcto el recorte de 3% parejo, “porque finalmente, gobernar es priorizar, ¿y dónde se prioriza? Dependiendo de dónde se pone el corazón de los programas de gobierno”.

Rubilar recordó que además de seguridad el solucionar el problema de las listas de espera también fue parte de la campaña de José Antonio Kast, por lo que plantear un recorte en salud “con más de dos millones de personas en espera (…) no me coincide, digamos, con el relato del Gobierno y ahí hubo un error”.

La académica de la Universidad Autónoma indicó en todo caso, que aún hay posibilidad de revertir la decisión y de escuchar a los alcaldes, el Colegio Médico y al resto de los gremios de la salud. “Esto que nadie lo interprete como una crítica desleal, destemplada, un fuego amigo, sino que es desde el querer que al Gobierno le vaya bien”, apuntó.

Requerida sobre el ajuste ministerial, Karla Rubilar destacó que el Presidente Kast tomó “la decisión correcta al no dilatar una decisión que estaba impactando fuertemente sobre el Gobierno y también sobre la confianza de la ciudadanía en el Gobierno”.

Para ella “las condiciones de estos dos meses generaron una distancia entre el accionar o la labor que estaban realizando estas dos ministras (Trinidad Steinert y Mara Sedini) y la evaluación que la ciudadanía tenía de ella”, opinó.

Respecto a los motivos por lo que las ministras de Seguridad y Segegob salieron del Gobierno, la ex autoridad estimó que la razón en el caso de la primera es que ser fiscal es distinto a ser ministra y que en el de la segunda, la estrategia en campaña es distinta a la de ser gobierno.

En esa línea, Rubilar señaló que la experiencia política es clave y que todos los gobiernos lo terminan por entender: “La política, en el buen sentido, es indispensable para gobernar. Saber relacionarse con la oposición, entender los cánones, los códigos de la conversación ciudadana. Eso muchas veces no salen los libros, se aprende solo en el día a día”, enfatizó.