Larraín y Gómez enfrentarán audiencia por millonarios convenios de ProCultura

Una nueva audiencia clave en el denominado caso ProCultura se desarrollará este lunes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizará cargos contra Alberto Larraín y Constanza Gómez.

La diligencia, programada para las 08:30 horas, será encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, quien imputará a ambos seis delitos consumados de apropiación indebida en el marco de la arista Antofagasta del caso Convenios.

Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público, Larraín y Gómez habrían tenido responsabilidad directa en las irregularidades detectadas en convenios firmados entre la fundación ProCultura y organismos públicos de la región.

Entre los antecedentes indagados figura el convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, iniciativa mediante la cual el Gobierno Regional de Antofagasta transfirió $629 millones a la fundación durante la administración del entonces gobernador Ricardo Díaz.

Además, la Fiscalía investiga al menos cuatro convenios suscritos entre la ONG y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, los cuales implicaron transferencias superiores a los $500 millones.

De acuerdo con antecedentes previamente observados por la Contraloría General de la República, los recursos habrían sido asignados sin concursos públicos y sin una correcta fiscalización respecto del uso de los fondos y el cumplimiento de las labores encomendadas.

La arista Antofagasta fue una de las primeras investigaciones relacionadas con ProCultura y surgió en la misma región donde se originó el caso Convenios, tras los cuestionados contratos entre Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda encabezada entonces por Carlos Contreras.

Esta será además la segunda vez que el Ministerio Público formaliza cargos contra Larraín y Gómez en el marco de la misma megacausa. Anteriormente, ambos ya habían enfrentado imputaciones relacionadas con la arista de la Gobernación Metropolitana.

En la antesala de la audiencia, el abogado defensor de Alberto Larraín, Cristián Arias, criticó la estrategia de la Fiscalía y aseguró que la tesis acusatoria ya fue rechazada previamente por tribunales capitalinos.

“El esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago, tanto en garantía, como en la Corte de Apelaciones”, sostuvo a diario La Tercera.

El abogado añadió que “no vemos que pueda traer un nuevo repertorio, salvo que ahora se ha plegado a la tesis, igualmente peregrina, del Consejo de Defensa del Estado, que también fracasó en ambas instancias”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.