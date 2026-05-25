“Los problemas ya no se resuelven país por país”: Comienza Foro Sur 2026 con apuesta por integración sudamericana

Con llamados a fortalecer la cooperación entre países y avanzar en acuerdos concretos en seguridad, infraestructura y desarrollo económico, este lunes comenzó el Foro Sur 2026 en la Casa Central de la Universidad de Chile. La actividad reúne durante dos días a autoridades, académicos, organismos internacionales y representantes del sector privado para debatir sobre integración sudamericana.

El foro es organizado por el Programa SUR del Instituto de Estudios Internacionales de la Casa de Bello junto a CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y contempla mesas de trabajo sobre crimen organizado, infraestructura energética y digital, innovación y educación superior.

La inauguración se realizó en el Salón de Honor de nuestra casa de estudios y contó con la presencia de la Rectora Rosa Devés; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF, Julián Suárez; y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro.

En su intervención, la Rectora Rosa Devés recordó que la iniciativa nació tras conversaciones con el expresidente uruguayo José Mujica, quien insistía en que las universidades debían involucrarse más en los procesos de integración latinoamericana.

“La Universidad de Chile ha sido históricamente un espacio desde donde el país ha pensado su relación con América Latina”, señaló la Rectora.

Devés sostuvo que la región enfrenta un escenario marcado por la inseguridad, las tensiones geopolíticas, la crisis climática y las desigualdades. En esa línea, afirmó que “nuestras respuestas individuales son insuficientes”.

“Los problemas que hoy enfrentamos ya no se resuelven país por país”, agregó y destacó que “la cooperación regional deja de ser una posibilidad deseable y pasa a ser una necesidad”.

La Rectora también defendió el rol de las universidades en este escenario y señaló que la integración “tiene que traducirse en capacidades efectivas y acción coordinada”.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna puso el foco en el escenario internacional y en las oportunidades económicas de la región. “El mundo que se reorganiza necesita lo que América Latina tiene”, afirmó.

El ministro mencionó minerales críticos, reservas de agua dulce, producción alimentaria y capacidad energética como algunas de las ventajas estratégicas de Sudamérica en el contexto global actual.

“Una integración bien diseñada puede traducirse en inversión, tecnología y desarrollo real”, sostuvo.

Pérez Mackenna también destacó la necesidad de avanzar en coordinación regional frente al crimen organizado y destacó que esta semana Santiago recibirá una reunión con ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad de países vecinos.

“Necesitamos una arquitectura de cooperación que entregue resultados concretos”, resaltó.

Desde CAF, Julián Suárez valoró el regreso de Chile al organismo y destacó el carácter práctico del encuentro. “La integración no puede quedarse solo en declaraciones”, señaló.

El representante del banco sostuvo que la seguridad, la migración y la transformación digital “ya no pueden abordarse desde una lógica exclusivamente nacional”.

“Tenemos que pasar de los acuerdos a la ejecución”, afirmó.

Suárez destacó además el crecimiento del Programa SUR y dijo que el espacio ha permitido conectar universidades, organismos multilaterales y actores públicos y privados de distintos países de la región.

La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, enfocó su intervención en la integración económica y en las oportunidades comerciales que podría abrir una mayor coordinación regional.

“La integración no se decreta, se concreta”, afirmó.

Navarro sostuvo que Sudamérica tiene “talento, minerales críticos, energía y capacidad alimentaria”, pero advirtió que los países de la región siguen funcionando de manera fragmentada. En ese sentido, afirmó que “separados seguimos siendo mercados pequeños (…) Si logramos integrarnos podemos transformarnos en una plataforma con relevancia global”.

La dirigenta empresarial valoró además el fortalecimiento de las relaciones con Bolivia, Argentina y Perú, y defendió el avance de proyectos como el Corredor Bioceánico.

“Cuando al vecino le va bien, a uno también le va mejor”, enfatizó.

Tras las exposiciones inaugurales, la jornada siguió con el panel “Experiencias concretas de integración sudamericana”, donde se abordaron experiencias de cooperación en materia judicial, educación superior y desarrollo científico. Participaron Antonio Segovia Arancibia, exdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de Chile; Daniela Perrotta, académica de la Universidad de Buenos Aires; y Gabriela Mellafe, oficial de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

El cierre estuvo a cargo de John Grajales, jefe de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, quien expuso sobre los desafíos que enfrenta América del Sur ante el avance del crimen organizado y las dificultades de coordinación entre los países de la región.

El Foro Sur 2026 continuará este martes en el Complejo Universitario VM20 de la Universidad de Chile, con mesas de trabajo centradas en seguridad, infraestructura, innovación y educación superior. La instancia buscará levantar propuestas para fortalecer la integración regional y avanzar en acuerdos de cooperación entre distintos actores públicos, académicos y privados.