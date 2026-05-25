"Lula" Da Silva inicia tratamiento de radioterapia preventiva tras cirugía por cáncer de piel

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento de radioterapia preventiva en el cuero cabelludo, luego de que el mes pasado fuera sometido a una cirugía para retirar una lesión cancerígena en esa zona.

Según informó el Hospital Sírio-Libanês, en la ciudad de São Paulo, el mandatario brasileño continuará con sus actividades normales “sin restricciones” durante el procedimiento médico.

El parte médico señaló que se optó por una “radioterapia superficial preventiva” como “tratamiento complementario” tras la intervención quirúrgica realizada en abril. De acuerdo con medios brasileños, Lula deberá someterse a un total de 15 sesiones durante las próximas tres semanas.

La lesión extirpada correspondía a un tipo de cáncer de piel, considerado entre los más comunes y de menor gravedad.

El estado de salud del líder brasileño ha concitado atención pública en medio de los preparativos para las elecciones presidenciales de octubre, instancia en la que busca competir por un cuarto mandato no consecutivo.

Aunque anteriormente condicionó una eventual candidatura a su estado físico, en las últimas semanas Lula ha asegurado sentirse en condiciones para asumir el desafío electoral.

Desde el inicio de su actual Gobierno en enero de 2023, el mandatario ha debido enfrentar diversos problemas de salud. Entre ellos, destacó una operación por una hemorragia intracraneal derivada de una caída sufrida en la residencia oficial.

En 2011, además, Lula superó un cáncer de laringe tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia.