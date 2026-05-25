Oposición y gremios exigen revertir recorte presupuestario en Salud: “Puede costar la vida de las personas”

La oposición y organizaciones de trabajadores de la salud pidieron este lunes al Gobierno revertir el recorte presupuestario aplicado al sector mediante el Decreto 333 que considera una reducción de 413 mil millones de pesos para hospitales, Fonasa y prestaciones de salud.

La reunión se realizó en la sede del Partido Socialista y reunió a dirigentes sindicales con presidentes y representantes de partidos de oposición. Tras la cita, las críticas apuntaron al impacto que el ajuste ya estaría teniendo en la red pública.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó “las rebajas que han sufrido más de 80 hospitales a lo largo de Chile” y acusó “indolencia de parte del ministro de Hacienda”.

“Todo el sistema de salud está bastante estresado y exigido y es difícil ya con los recursos que existían poder atender las necesidades de la ciudadanía”, afirmó. Además, sostuvo que el decreto “debe ser dejado sin efecto”.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que los gremios “están más preocupados que el Gobierno” por la situación de pacientes y usuarios del sistema público.

“Todas las gestiones que hagan deben redundar en revertir esta medida que atenta contra derechos sociales”, señaló.

Desde los gremios, el presidente nacional de FEMPRUS, Rodrigo Rocha, afirmó que “es un contrasentido pretender reconstruir el país cuando al mismo tiempo se desmantela el presupuesto de la salud”.

En esa línea, el dirigente enfatizó que “se expone la salud y la vida de millones de chilenas y chilenos”.

La vicepresidenta de FENATS, Karen Palma, advirtió que el ajuste ya se está sintiendo en los recintos asistenciales y aseguró que “puede costar la vida de las personas”.

“Hoy día ya están viendo cómo el recorte presupuestario afecta en su vida cotidiana”, dijo en referencia a los usuarios del sistema público.

También señaló que las organizaciones entregaron un documento respaldado por el Colegio Médico y agrupaciones de usuarios para exigir el término de los recortes en atención primaria y hospitales.

El vicepresidente de FENASENF, Gonzalo Ortiz, afirmó que en distintas zonas del país ya existen concursos detenidos y falta de cobertura de funcionarios. “Todos los días nos llegan casos de cómo este recorte presupuestario afecta la atención en salud”, señaló.

En tanto, la presidenta de Confedeprus, Camila Fontevilla, valoró el rechazo que tuvo el ajuste en la Comisión de Salud del Senado y sostuvo que “el ajuste presupuestario ya está teniendo consecuencias en la calidad de la atención”.