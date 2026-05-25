“Por el bien del país”: Máximo Pacheco deja Codelco y renuncia a NovAndino Litio en medio de cuestionamientos por su gestión

La salida de Máximo Pacheco de Codelco estuvo marcada este lunes por un nuevo foco de tensión, luego de que el exdirectivo anunciara también su renuncia a NovAndino Litio. La decisión se conoció en medio de los cuestionamientos surgidos durante las últimas semanas por la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción proyectada para 2025 de la estatal minera.

Pacheco cumplió este 25 de mayo su última jornada al frente de Codelco tras el término de su gestión y el traspaso del mando del directorio a Bernardo Fontaine, nombrado por el Presidente José Antonio Kast. Durante el día, el ahora exlíder de la cuprífera difundió un video de despedida en el que expresó la emoción que le provocaba abandonar el cargo. “Me invade una emoción muy profunda, pues partir es morir un poco”, señaló.

Horas más tarde, se conoció una carta enviada por Pacheco a Fontaine en la que oficializó su salida de NovAndino Litio y abordó directamente las críticas que, según indicó, buscaban forzar su renuncia. “He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio”, escribió. En el texto, cuestionó que “lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”.

“El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional”, expresó el también economista.

En la misma misiva, Pacheco afirmó que tomó la decisión de dejar el cargo “por el bien del país” y para evitar una “odiosa controversia” que pudiera afectar tanto a Codelco como al desarrollo del proyecto asociado al litio. “He decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA”, sostuvo.

El extimonel de la minera estatal también defendió el balance de su administración al frente de Codelco. Según planteó, la empresa fue recibida “en una situación difícil”, pero hoy queda “más fuerte, más robusta y con un horizonte que es mejor”. Además, aseguró que quienes ocupan este tipo de cargos y buscan “avanzar e innovar” deben estar abiertos a la evaluación pública y a la controversia.

En el cierre de la carta, Pacheco agradeció al expresidente Gabriel Boric “por su confianza en Codelco y en mi gestión”, además del respaldo entregado por el directorio de la empresa durante los últimos tres años. “Sin este gran esfuerzo colectivo, no habría sido posible alcanzar un resultado de tanto valor estratégico para Chile”, concluyó.