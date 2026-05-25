Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Mayo de 2026


Tabilo y Garin ya tienen programación para sus estrenos en Roland Garros

Los tenistas chilenos debutarán este martes en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada.

Los tenistas chilenos debutarán este martes en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada.

Deportes

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) y Cristian Garin (114°), los únicos tenistas chilenos presentes en el cuadro principal de Roland Garros, se alistan para hacer su debut en el segundo Grand Slam de la temporada.

Los jugadores nacionales ya tienen programación para sus respectivos estrenos durante este martes en el major parisino.

El primero en saltar a la cancha será Tabilo, quien enfrentará al polaco Kamil Majchrzak (78°) en el primer turno del Court 8, por lo que el cotejo arrancará a las 05:00 horas de Chile.

“Jano” ya enfrentó una vez al europeo y también fue en un Grand Slam, cuando el zurdo nacido en Canadá se impuso en la primera ronda del US Open 2022 por 6-1, 6-4, 6-7 (3) y 6-1. En caso de volver a vencerlo, en segunda ronda chocará con el ganador del duelo entre el qualy francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

En tanto, Garin fue programado en el tercer turno del Court 6, tras dos duelos femeninos, para enfrentar al estadounidense Learner Tien (18°), por lo que su partido comenzaría cerca de las 08:00 horas de Chile.

Si bien el “Tanque” ya le ganó al norteamericano en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells 2023 por 7-5 y 7-6 (7), cuando su rival tenía apenas 17 años, el encuentro en París asoma bastante complicado, debido a que Tien llega en su mejor momento y como reciente campeón del ATP 250 de Ginebra.

En caso de superar el duro escollo, en segunda ronda Garin enfrentaría al ganador del duelo entre el qualy argentino Facundo Díaz Acosta (151°) y el chino Zhizhen Zhang (224°).

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