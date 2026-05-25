Tamara Agnic, directora de Codelco: "Sobreestimación de producción es muy grave"

Siguen las consecuencias del escándalo por la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción de cobre de Codelco en 2025, descubierta gracias a una auditoría interna.

La directora de la empresa estatal, Tamara Agnic —quien además es presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) que detectó la situación— dijo en T13 Radio que “a pesar de que (la sobreestimación) no genera impactos financieros, a nivel de gobierno corporativo es muy grave”.

El fallo de cálculo equivale al 2% de lo que produce anualmente la compañía, y por ello fue despedido un ejecutivo y otros seis recibieron amonestaciones.

Según Tamara Agnic, “lo que pasó es que, en términos bien técnicos, falló la segunda línea. Lo que en el ámbito del control de la gestión se denomina como la segunda línea de defensa, que son los controles habituales”.

Añadió que “afortunadamente tenemos una tercera línea muy robusta, que es la línea de la auditoría, que finalmente atajó esta desviación y que, por lo tanto, empuja a ir mejorando el propio gobierno corporativo de Codelco. Es decir, se identifica, se investiga, se corrige, se cambia lo que se tiene que cambiar y se sigue para adelante”.

La presidenta del CACE contó que “antes de que se diera conocimiento del estado del arte de la investigación a fines de marzo, ya a mediados de mes nuevamente se había solicitado al equipo de auditoría interna que le diera una mirada a la producción… Y ahí el equipo de auditoría, muy diligente, nos menciona que esta investigación ya está en curso”.

La ejecutiva indicó que “el 4 de marzo quedó registrado en nuestro sistema EthicsPoint la denuncia, que fue recibida a través de un correo electrónico anónimo. Y desde el punto de vista de esta tercera línea, es posible atajar a tiempo antes de que esto se transforme en una bola de nieve, en un problema mayor”.

Devolución de bonos

Ya se supo además que 6.225 trabajadores de las minas Chuquicamata y Ministro Hales, además de la casa matriz, deberán restituir parte de los bonos que recibieron por cumplimiento de metas, por un valor de 14,3 millones de dólares.

Los funcionarios de Codelco tendrían que devolver en promedio dos millones de pesos, pero han dicho que el fallo no es su culpa, que se encuentran en estado de alerta y que podrían movilizarse.

Sobre la devolución, Tamara Agnic dijo: “esos 14,3 millones de dólares corresponden a profesionales y ejecutivos. Y uno no lo puede decir tan livianamente, porque es mucha plata, pero para efectos de materialidad en Codelco no es mucho”.

Por eso indicó que “no es necesario corregir los estados financieros, porque están dentro del rango de la materialidad que identifican los auditores externos. Y la decisión que sí tomó el directorio es corregir alguna información adicional que se entrega al mercado. Por eso se envía una nota a la Comisión para el Mercado Financiero, se envían cartas y se modifica la página web”.

“Si uno mira el nivel de los bonos en términos de impacto, en el mercado a nivel internacional no ha habido mayor efecto. Pero es natural que acá en Chile, por tratarse de la empresa estratégica número uno, esa cifra provoque conmoción, algo de lo que somos muy conscientes”, declaró.

La alta ejecutiva de Codelco precisó que “no quiero bajar el perfil al asunto, porque dado el tipo de empresa de la que estamos hablando, la mayor de cobre del mundo y estratégica para Chile, es natural que tengamos que reaccionar con mucha firmeza. Y este error, a pesar de que no genera impactos a nivel financiero, para nosotros, a nivel de gobierno corporativo, por supuesto que es muy grave”.

Cambio en el directorio

Cabe recordar que esta situación se enmarca en el cambio de administración de Codelco, con la salida de la presidencia de Máximo Pacheco y su reemplazo por Bernardo Fontaine, quien precisó que la empresa “corre con mochila de plomo, hay que alivianarla”.

Además, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la sobreestimación de la producción el año pasado “es inaceptable”.

Tamara Agnic puntualizó que “llevamos adelante los procesos que nosotros mismos nos hemos definido como institucionalidad. Cuando uno escuchaba, por ejemplo, al Presidente Ricardo Lagos decir que hay que dejar que las instituciones funcionen, acá es lo mismo a una escala menor. Hay que dejar que la institucionalidad de Codelco funcione”.

La ejecutiva añadió que “la institucionalidad funcionó, y funcionó bien. No funcionó la segunda línea, funcionó la tercera, y así es como opera la mayoría de las empresas… En general, no hay opacidad. Nos comunicamos permanentemente con los distintos grupos de interés”.

La presidenta del CACE explicó que “somos una empresa que está altamente exigida por la opinión pública, siempre estamos rindiendo cuentas. Evidentemente, hay cosas que corregir. Y está muy bien que estas señales nos empujen a seguir mejorando cada vez más la institucionalidad, porque necesitamos darle tranquilidad no sólo a los trabajadores de Codelco, que cumplen una tarea impecable, sino que también a otros grupos de interés que son fundamentales para que la empresa trabaje en tranquilidad”.