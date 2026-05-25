Universidad de Chile abre sus puertas al público para celebrar el Mes de los Patrimonios Culturales 2026

Bajo el lema “Patrimonio público, herencia viva”, este 2026, la Universidad de Chile se suma nuevamente a esta clásica festividad nacional que tiene por objetivo acercar los espacios patrimoniales e históricos a la ciudadanía. El hito busca que el patrimonio sea una experiencia viva que contribuya a resguardar la memoria colectiva del país y proyecte un futuro compartido.

De esta forma, la Universidad de Chile ha organizado una amplia y diversa variedad de panoramas en sus distintos campus, los que se sumarán a las actividades que se realizarán en todo el país en el marco de esta jornada.

Para el director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, ser parte del Mes de los Patrimonios es una oportunidad fundamental “para abrir nuestros espacios a la ciudadanía y compartir la riqueza histórica, cultural, científica y artística que forma parte de nuestra identidad como institución pública. A través de una programación amplia, gratuita y diversa, buscamos que las personas puedan reencontrarse con la memoria colectiva del país y vivir el patrimonio como una experiencia cercana, participativa y viva”.

En esa línea, el director destacó cómo este año “hemos preparado actividades en distintos campus, museos, facultades y centros culturales de la Universidad, con recorridos patrimoniales, exposiciones, talleres, mediaciones artísticas y experiencias científicas pensadas para públicos de todas las edades. Como Casa de Bello, creemos que el patrimonio cobra sentido cuando se comparte con la comunidad y contribuye a fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad”.

A continuación, se detalla la oferta cultural dispuesta por la Casa de Bello para esta conmemoración:

Ecos de lectura en la Librería Universitaria

En un trabajo coordinado desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y Editorial Universitaria, el próximo martes 26 de mayo a las 12:00 horas, se realizará una nueva sesión del ciclo “Ecos de lectura” en la Librería Universitaria de la Casa Central. El arqueólogo Andrés Troncoso presentará y comentará su libro Arte rupestre: 5.000 años. Imágenes, vida e historia, Región de Coquimbo, en una conversación sobre patrimonio, historia visual e identidad cultural a partir de las manifestaciones rupestres del norte de Chile. La actividad cuenta con formulario de inscripción.

Patrimonio cultural y Senado Universitario

El Seminario de los Patrimonios “Reflexiones para avanzar en la implementación de una política patrimonial universitaria” se realizará el jueves 28 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, en la Plataforma Cultural Juan Gómez Millas. La actividad es organizada por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas del Senado Universitario y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y se enmarca en la reciente aprobación de la primera Política Universitaria de Patrimonio del país. La actividad cuenta con formulario de inscripción.

Ruta Patrimonial Universitaria: Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile

La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile realizarán una jornada conjunta de visitas guiadas gratuitas el viernes 29 de mayo, en tres bloques de horarios: a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas. La iniciativa permitirá a la ciudadanía recorrer la Casa Central de la Universidad de Chile y el Centro de Extensión de la Universidad Católica, accediendo a espacios históricos y exposiciones especiales. Quienes deseen participar deberán registrarse previamente a través del formulario web. Los cupos son limitados.

Día de los Patrimonios en la Casa Central de la Universidad de Chile

El sábado 30 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la Casa Central de la Universidad de Chile abrirá sus puertas a la ciudadanía. El emblemático edificio patrimonial, situado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1058, ofrecerá una programación especial que invita a la comunidad a recorrer uno de sus salones históricos y participar de las diversas mediaciones culturales preparadas para la jornada. Los interesados en asistir deberán inscribirse en el formulario web.

El mismo día, a las 16:00 horas, se realizará la jornada de Cine en el Cerro: La respuesta, de Leopoldo Castedo, un reestreno exclusivo de la película restaurada en 4K. La actividad se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Anáhuac, ubicada en la estación Tupahue del Parque Metropolitano de Santiago. La entrada es gratuita, previa inscripción a través del formulario disponible aquí.

Ruta Patrimonial en la Facultad de Medicina: Un viaje por la historia de la salud y la ciencia en Chile

Con una programación orientada a relevar la historia de la salud en el país, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile recibirá a la ciudadanía el próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 09:00 horas. La iniciativa, de carácter gratuito, busca fortalecer el vínculo con la sociedad a través del conocimiento y la valoración de su patrimonio arquitectónico y científico.

La jornada contempla circuitos guiados que iniciarán en el frontis del plantel, ubicado en Avenida Independencia 1027, Independencia. El itinerario incluye detenciones en los históricos edificios de Anatomía y en el Auditorio Lucas Sierra, espacios donde se destacarán los relatos que conectan el pasado con el presente de la disciplina. Asimismo, el público podrá acceder a la Sala de Exhibiciones del Museo Nacional de Medicina y a la recientemente inaugurada Galería de Arte. El recorrido patrimonial finalizará con una visita al interior de las instalaciones de la Primera Escuela de Enfermeras de la Universidad de Chile.

Las y los interesados en asistir deben registrarse previamente a través del formulario de inscripción.

Tradición patrimonial: Museo de Anatomía abrirá sus puertas

Como ya es tradición, este sábado 30 de mayo el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 17:30 horas para que la comunidad pueda recorrer sus dependencias en visitas guiadas de aproximadamente 60 minutos. Durante la jornada, las y los asistentes podrán conocer el auditorio anatómico, sus históricas láminas y la sala de exhibición junto a sus colecciones, declaradas Monumento Nacional de carácter Histórico en 2015.

El recorrido contempla una visita al anfiteatro anatómico, donde se abordará la historia y evolución de la enseñanza de la Anatomía en Chile, además de las técnicas de conservación cadavérica. Posteriormente, el público podrá conocer el Programa de Donación y Conservación de Cuerpos y distintas técnicas de preservación de órganos exhibidas en mesas patrimoniales. La visita finalizará en la sala museográfica, que podrá apreciarse por última vez antes de su remodelación, destacando piezas como un situs inversus, modelos de cera y la estatua anatómica del Dr. Auzoux.

Visita guiada al Museo Nacional de Odontología (MNO)

El domingo 31 de mayo, entre las 09:00 y las 15:00 horas, el Museo Nacional de Odontología (MNO) recibirá al público con circuitos guiados por sus colecciones. Los recorridos históricos se llevarán a cabo en la sede de la facultad, ubicada en Olivos 943, Independencia, permitiendo a los asistentes conocer la evolución de esta disciplina de la salud en el país a través de piezas patrimoniales emblemáticas. Entre ellas destacan el primer sillón dental que llegó a Chile en el año 1900, sillones de campaña, máquinas a pedal y antiguos equipos de rayos X, entre otros instrumentos.

Desde la microscopía hasta la impresión 3D: Circuitos científicos en la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias organizará una serie de recorridos por sus principales laboratorios de investigación entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo. Todas las actividades se llevarán a cabo a partir de las 15:00 horas en el Campus Juan Gómez Millas, ubicado en Las Palmeras 3425, Ñuñoa, permitiendo a la comunidad conocer de cerca el quehacer científico de la institución.

El bloque de jornadas comenzará el miércoles 27 de mayo con tres rutas simultáneas, las cuales contemplan visitas al laboratorio de Ecofisiología Animal de Ciencias Ecológicas, a los laboratorios de Química y a la Unidad de Microscopía Avanzada del Departamento de Biología. Asimismo, el itinerario del jueves 28 de mayo continuará con una visita al laboratorio de impresión 3D y materia activa del Departamento de Física, para concluir con un recorrido por el laboratorio de Matemáticas.

Día de los Patrimonios en Cerro Calán

El Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) abrirá las puertas del histórico Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en Camino el Observatorio 1515, Las Condes, el domingo 31 de mayo. La jornada de divulgación científica, orientada a un público familiar, se extenderá entre las 10:00 y las 16:30 horas con acceso liberado y por orden de llegada, sin requerir inscripción previa.

Bajo la temática central de naves espaciales y misiones al cosmos, la parrilla programática contempla charlas dinámicas en tres escenarios simultáneos dictadas por astrónomos y divulgadores, abordando hitos como las misiones Apolo, Rosetta, el Proyecto Artemisa y los desarrollos de SpaceX. De manera complementaria, el evento contará con una feria interactiva que reunirá a los consorcios internacionales de astronomía más importantes que operan en Chile, entre ellos ALMA, ESO, AURA y Carnegie Institution for Science.

Recorridos, charlas y talleres prácticos en el Museo de Química y Farmacia

La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas concentrará sus actividades el domingo 31 de mayo en las dependencias del Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton, ubicado en Merced 50, Santiago Centro. El recinto mantendrá una jornada continuada entre las 10:00 y las 17:00 horas, orientada a acercar la ciencia y la historia de las disciplinas farmacéuticas a la ciudadanía.

Junto con los recorridos guiados por las colecciones históricas del recinto, la jornada ofrecerá charlas científicas y talleres prácticos, invitando a la ciudadanía a experimentar la ciencia de manera cercana y didáctica.

Patrimonio artístico y cultura de Antumapu

La Facultad de Ciencias Agronómicas dispondrá de un recorrido guiado por sus instalaciones el próximo viernes 29 de mayo, entre las 14:30 y las 16:00 horas. El itinerario se desarrollará en el Campus Antumapu, ubicado en Avenida Santa Rosa 11315, La Pintana, abarcando hitos que van desde la cosmovisión ancestral hasta el arte contemporáneo y la historia de la disciplina en el país.

El trayecto iniciará con una aproximación a la cultura indígena en el Rewe Mapuche, para luego exhibir hitos históricos como la placa de bronce fundacional de la carrera y los bustos de Máximo Jeria y Victoria Tagle, los primeros ingenieros agrónomos de Chile. El recorrido artístico continuará con la muestra de piezas de gran valor estético dentro del campus, destacando la escultura La Segadora, del Premio Nacional de Arte Samuel Román, un mural en técnica de grabado del profesor Eduardo Martínez Bonati, y la obra contemporánea Oráculo de Sol y Luna, de la escultora Patricia del Canto.

La actividad concluirá en la Biblioteca Ruy Barbosa, espacio donde se presentará una muestra explicativa con colecciones de paleobotánica, mineralogía, antiguos artefactos de comunicación y libros históricos custodiados por el plantel. Para participar en esta jornada, las y los interesados deben registrarse previamente a través del formulario de inscripción.

Día del Patrimonio en Derecho

La Facultad de Derecho se sumará a las celebraciones patrimoniales el próximo sábado 30 de mayo, abriendo las puertas de su emblemático edificio ubicado en Pío Nono 1, Providencia. La jornada se desarrollará entre las 09:30 y las 14:00 horas, invitando a la comunidad a conocer la historia y el valor arquitectónico del plantel.

Para esta edición, la facultad ofrecerá la modalidad de recorridos guiados y autoguiados, los cuales permitirán a los visitantes recorrer espacios históricos del inmueble, incluyendo los recientemente inaugurados “Cimientos de la Facultad”. La programación de la jornada también contempla diversas intervenciones musicales en vivo y un espacio para colorear.

Las mil vidas del choclo: Un viaje por la evolución del patrimonio culinario en la Facultad de Ciencias Sociales

El Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) realizará la actividad Las mil vidas del choclo el viernes 29 de mayo, entre las 15:00 y las 17:00 horas. El hito de vinculación se llevará a cabo en los Depósitos Patrimoniales y en la Plataforma Cultural del Campus Juan Gómez Millas.

La jornada recibirá a un grupo escolar de la Oficina de la Niñez de la Municipalidad de San Ramón, cuyos integrantes recorrerán las colecciones que tutela la institución. A través de la observación de piezas históricas, el circuito propone un viaje por la evolución del patrimonio culinario de América, identificando oficios extintos y la vigencia de prácticas ancestrales. Posteriormente, la actividad se trasladará a la Plataforma Cultural del campus para un bloque de mediación y talleres didácticos junto a los invitados. La actividad tiene cupos cerrados, ya que está destinada exclusivamente a los niños y niñas de dicha delegación.

Conoce la Facultad de Arquitectura y Urbanismo junto con el Comité de Adelanto del Barrio San Borja

El sábado 30 de mayo, a las 11:00 horas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) abrirá sus puertas en Marcoleta 250. En colaboración con el Comité de Adelanto del Barrio San Borja, la jornada invita a la ciudadanía a conocer las dependencias del plantel y, posteriormente, el emblemático barrio residencial contiguo, relevando su historia y valor urbanístico.

Día del Patrimonio en Piscina Escolar

La emblemática Piscina Escolar de la Universidad de Chile, emplazada en Avenida Santa María 983, Independencia, abrirá sus puertas el sábado 30 de mayo de 09:00 a 16:00 horas y el domingo 31 de 09:00 a 14:00 horas. Durante ambas jornadas, la ciudadanía podrá participar en recorridos por el histórico inmueble, además de acceder a una muestra fotográfica y a cápsulas audiovisuales que rescatan la trayectoria y el impacto comunitario del recinto.

Junto a las muestras culturales, la Dirección de Deportes y Actividad Física ofrecerá clases abiertas de natación y baile para la comunidad. Si bien el acceso general al edificio es liberado, estos talleres deportivos cuentan con cupos limitados, por lo que las y los interesados deberán registrarse previamente a través de un formulario de inscripción que estará disponible próximamente en los canales de contacto de Deporte Azul.

Plataforma Cultural

En el marco de la Semana de los Patrimonios Culturales, la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Grecia 3401, abrirá por primera vez sus puertas a la comunidad con una programación gratuita que contempla lanzamientos editoriales, ciclos de cine y sonido inmersivo, talleres artísticos y patrimoniales, además de espacios de reflexión sobre patrimonio universitario. Para más información, se puede revisar la programación completa aquí.

Visita al Departamento de Danza

El próximo sábado 30 de mayo, el Departamento de Danza de la Facultad de Artes abrirá sus puertas en Compañía 1264 para un hito patrimonial que se extenderá desde las 11:00 hasta las 13:00 horas. El público asistente podrá recorrer los pisos 7 y 8 del plantel en un circuito guiado que revisará la historia del Ballet Nacional, sus obras icónicas y la evolución de la disciplina en la institución. Junto con conocer la infraestructura, los visitantes podrán presenciar la muestra de una pieza de baile de seis minutos ejecutada por los propios estudiantes.

Semana del Patrimonio en la Biblioteca Luis Oyarzún Peña de la Facultad de Artes

La Biblioteca de Artes Visuales Luis Oyarzún Peña, ubicada en Las Encinas 3370, Ñuñoa, se sumará a las jornadas patrimoniales con dos iniciativas. La primera de ellas, Muestra de tesis como objetos vivos, se extenderá entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo, y consiste en una exhibición abierta de tesis objeto creadas por estudiantes del plantel, con el fin de poner en valor formatos alternativos a las versiones impresas y digitales tradicionales.

Por otro lado, entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo, se desarrollará Relatos vivos en la Biblioteca humana de Artes, una actividad que busca rescatar las memorias de académicos y funcionarios para promover el diálogo intergeneracional. A diferencia de la muestra, esta última actividad requiere inscripción previa a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram @bibliotecasartes.uchile.

Muestras abiertas y encuentros con artistas en el MAC

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) recibirá al público durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, operando en jornada continua entre las 10:30 y las 17:30 horas bajo la modalidad de museo abierto en sus dos recintos. Por un lado, la sede Parque Forestal, ubicada en Ismael Valdés Vergara 506, permitirá recorrer sus ocho exposiciones vigentes y ofrecerá el sábado una atractiva programación: a las 11:00 horas iniciará el circuito y caminata “Caminar como una práctica estética del Fungiverso”; a las 12:00 horas se lanzará el libro Morfologías Sensibles; y a las 16:00 horas se realizarán dos visitas mediadas por las muestras Archivo de la decepción y Trifulca, objetos penitentes, junto a sus creadores. El domingo 31, esta sede cerrará a las 16:30 horas con Bailhongo, una activación colectiva de movimiento y escucha en su hall central, en el contexto de la exposición Fungi Cosmology.

Por otro lado, la sede Quinta Normal, establecida en Avenida Matucana 464, también exhibirá ocho muestras paralelas y concentrará sus actividades en recorridos guiados por los propios artistas. Durante el fin de semana se realizarán mediaciones en torno a la exposición La memoria de los umbrales junto a Pía Aldana el sábado 30 a las 11:00 y a las 15:00 horas, y el domingo 31 a las 11:00 y a las 12:30 horas. Asimismo, se contempla la revisión de la muestra Rama torcida a cargo de Paulina Mellado el sábado 30 a las 13:00 horas y el domingo 31 a las 15:00 horas. A estas actividades se sumarán los encuentros del sábado 30 que liderará Emilio Fuentes en la exhibición Ejercicios de enlaces a las 12:00 horas, y Dominique Bradbury en la presentación de Vestiario a las 14:00 horas.

Jornadas patrimoniales en el MAPA: Cultura china, archivos abiertos y el legado de Gabriela Mistral

El Museo de Arte Popular Americano (MAPA) desplegará una serie de actividades patrimoniales divididas en sus dos dependencias. Por un lado, en la Plataforma Cultural, emplazada en Avenida Grecia 3551, Ñuñoa, la programación se concentrará el sábado 30 de mayo a las 10:00 horas con dos hitos simultáneos: un recorrido por los depósitos del museo para conocer el trabajo técnico de conservación institucional, y una visita guiada por la exposición Gabriela Mistral: maestra de América, voz en el mundo, la cual aborda el legado de la Premio Nobel a través de documentos y fotografías.

Por otro lado, la Sala MAPA GAM, situada en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, edificio B, piso -1, concentrará su oferta el domingo 31 de mayo con el cierre de la exhibición Hecho en China. Las jornadas comenzarán de 11:00 a 13:00 horas con Pasaporte a China: un viaje de exploración por el arte, una experiencia lúdica familiar con estaciones sensoriales. Más tarde, de 15:00 a 15:30 horas, se presentará el bloque Danza del León: música, color y tradición, a cargo de la agrupación HoZik, expresión que combina tambores y artes marciales. Finalmente, de 15:30 a 16:15 horas, la Asociación de Música Tradicional China ofrecerá un concierto de clausura en el Foyer zócalo del edificio B, interpretando un repertorio histórico con instrumentos típicos.

“Recorridos Casa FECh, 120 años de historia” y Taller de serigrafía La U invita

El Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) realizará la jornada “Recorridos Casa FECh, 120 años de historia” el próximo sábado 30 de mayo. El espacio cultural mantendrá sus puertas abiertas al público a partir de las 12:00 horas, en la Casa FECh, ubicada en Periodista José Carrasco Tapia 9, Santiago.

La programación comenzará a las 12:00 horas con visitas guiadas históricas por el inmueble, seguidas a las 13:00 horas por la apertura de un stand de estampado colaborativo con afiches históricos del Archivo; ambas actividades son abiertas a toda la comunidad y no requieren inscripción previa. Finalmente, a las 16:00 horas, se dictará un taller práctico de serigrafía enfocado en la identidad estudiantil, el cual es exclusivo para estudiantes de pregrado de la Universidad de Chile y exige registro previo.

Día de los Patrimonios Culturales en la Cineteca de la Universidad de Chile

La Cineteca de la Universidad de Chile exhibirá la muestra especial “Este texto está fuera de contexto: cine y literatura en Carlos Flores” el jueves 28 de mayo. La función, que incluirá un cine-foro posterior, contempla la proyección de dos obras restauradas y conservadas por el plantel: el documental Pepe Donoso (1977) y el cortometraje Rodrigo Lira (1982).

Durante la jornada, organizada por el programa académico dependiente de la Facultad de la Comunicación e Imagen (FCEI), el público asistente también podrá acceder a una muestra fotográfica alusiva del Área de Documentación de la Cineteca. Asimismo, para enriquecer el encuentro con la ciudadanía, se distribuirán de forma gratuita ejemplares de libros institucionales.