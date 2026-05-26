Álvaro Ortiz, presidente DC: “El Gobierno no puede pasar a más de 200 kilómetros por hora con esta megarreforma”

El presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, abordó en la primera edición de Radioanálisis la tramitación de la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, iniciativa que ya superó su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora deberá ser discutida en el Senado.

El parlamentario cuestionó la forma en que el Ejecutivo condujo el proyecto y sostuvo que la discusión debió dividirse en iniciativas separadas. “Nosotros le hemos dicho una y otra vez que deberían haber sido temáticas totalmente separadas: por un lado el tema de reconstrucción y por otro esta reforma tributaria a la cual obviamente nos quiere llevar el Gobierno”, afirmó.

Ortiz planteó además que el paso del proyecto al Senado abrirá un escenario legislativo distinto al vivido en la Cámara Baja. “Con una menor cantidad de personas y no 155 como la Cámara de Diputados y Diputadas, se puede dar una situación y una votación un poco más estrecha. Yo creo que va a ser así”, sostuvo.

En ese contexto, criticó el ritmo con que el Ejecutivo impulsó la iniciativa. “Muchos senadores ya le han dicho al Gobierno que esto no es llegar y pasar a más de 200 kilómetros por hora y hacer casi un solo trámite”, señaló. A juicio del líder democratacristiano, el Senado deberá abrir espacios para “escuchar la voz de expertos” y también de “las personas que van a ser directamente afectadas en caso de aprobarse tal como está esta ley”.

El diputado también apuntó a las diferencias de estilo al interior del gabinete, particularmente entre los ministros encargados de conducir el debate legislativo.

“Tenemos estilos totalmente diferentes, que también reflejan que el presidente más allá de formar un equipo ministerial, formó solo un gabinete”, afirmó. En esa línea, valoró la disposición al diálogo de algunos secretarios de Estado, pero cuestionó duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

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Ortiz cuestionó además las declaraciones del ministro Quiroz hacia la Democracia Cristiana, luego de que el secretario de Estado emplazara al partido a “madurar” y comparara su postura con la del Partido de la Gente. “Tenemos un ministro que incluso se da el tiempo y la desfachatez de hablar de las decisiones de los partidos políticos, cuando su tarea es tener un trabajo desde el ámbito económico y conseguir apoyos y respaldos en el Parlamento para aprobar esta megarreforma”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que existen “estilos totalmente diferentes” dentro del Ejecutivo y contrastó la actitud del titular de Hacienda con la de otros ministros. “Tenemos un estilo como el de los ministros García Ruminot y Alvarado, de diálogo, de entender cuáles son los códigos en estas materias”, señaló. Asimismo, advirtió que intervenciones como las de Quiroz “muchas veces apagan los incendios con bencina” y terminan profundizando la polarización política.

Consultado por los aspectos que la DC considera prioritarios dentro del debate, Ortiz mencionó temas como la invariabilidad tributaria, la reducción del impuesto de primera categoría y las contribuciones.

Respecto de este último punto, recordó que la colectividad presentó propuestas específicas recogiendo inquietudes de alcaldes y concejales. “Esos son los temas que deberían abrirse nuevamente en el Senado”, afirmó. El diputado defendió además el rol opositor de la Democracia Cristiana y rechazó las críticas que apuntan a una negativa automática frente a las iniciativas del Ejecutivo.

“Somos oposición porque no apoyamos a este Gobierno y no somos parte del Gobierno. Pero somos una oposición responsable, donde apoyaremos las buenas ideas que benefician a la mayoría de los chilenos y chilenas”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó el respaldo de toda la bancada DC a proyectos impulsados por La Moneda en materia de seguridad escolar. “Ahí hay un ejemplo concreto de que esto no es oponerse a todo”, añadió. Ortiz también abordó la relación de la Democracia Cristiana con otras fuerzas opositoras y reivindicó el eje histórico entre la DC y el socialismo democrático. “Este eje Partido Socialista–Democracia Cristiana, que durante tanto tiempo le dio gobernabilidad a Chile, yo creo que es bueno retomarlo y potenciarlo”, afirmó.

Asimismo, aclaró que los acuerdos alcanzados en el último proceso electoral con partidos como el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron únicamente de carácter parlamentario. “No es que de un día para otro la Democracia Cristiana se haya hecho comunista o frenteamplista”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario se refirió a los antecedentes entregados por el Gobierno respecto de supuestas inconsistencias en el cálculo de la deuda pública durante la administración anterior, tema que el Ejecutivo ha utilizado como argumento para reforzar la necesidad de aprobar la megareforma.

“Nothing es casualidad que se entreguen estos resultados justo en este periodo”, sostuvo el diputado, aunque indicó que primero se deben revisar los antecedentes técnicos antes de emitir conclusiones definitivas. “Si se va a investigar, se tendrá que llegar a las últimas consecuencias y ver qué es lo que pasó ahí”, concluyó.