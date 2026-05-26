Con cuestionamientos al "tecnofascismo": León XIV debuta con encíclica que alerta sobre el poder y los riesgos de la IA

La inteligencia artificial, el poder de las grandes tecnológicas y la defensa de la dignidad humana son algunos de los ejes centrales de “Magnifica Humanitas“, la primera encíclica del Papa León XIV. El documento, publicado el pasado 25 de mayo, fija la postura oficial del Vaticano frente a los desafíos éticos y sociales de la revolución digital.

La encíclica —firmada el pasado 15 de mayo, en el marco del aniversario 135 de Rerum Novarum de León XIII— lleva por subtítulo “sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y establece un paralelo entre la actual transformación tecnológica y la Revolución Industrial del siglo XIX.

En el texto, León XIV advierte que la IA “no es neutra”, ya que refleja “el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”. A juicio del pontífice, el desarrollo tecnológico puede transformarse en una herramienta de dominación política, económica y cultural si queda concentrado en pocas manos.

El Papa también alertó sobre el riesgo de que quienes controlen la inteligencia artificial terminen imponiendo “su visión moral” al resto de la sociedad. En esa línea, cuestionó el avance del “tecnofascismo” y criticó las corrientes transhumanistas y posthumanistas, advirtiendo que podrían generar “humanos de segunda clase”.

Otro de los puntos centrales del documento es el llamado a “desarmar la IA”, expresión con la que León XIV plantea la necesidad de liberar esta tecnología de lógicas de exclusión, vigilancia o muerte, y ponerla al servicio del bien común. El Vaticano incluso comparó este debate con las discusiones históricas sobre el desarme nuclear.

La encíclica además aborda materias como la migración, la justicia social, la desinformación y los abusos sexuales dentro de la Iglesia. En uno de sus pasajes, el pontífice agradece explícitamente a periodistas y medios de comunicación que investigaron casos de pederastia eclesiástica, señalando que ayudaron a “romper el silencio” frente a esas denuncias.

El documento fue presentado por el propio León XIV en el Vaticano, acompañado de académicos, religiosos y expertos en inteligencia artificial, entre ellos representantes del mundo tecnológico. Se trata de un gesto poco habitual para una encíclica y que refleja la relevancia que el Vaticano busca dar al debate sobre el impacto de la IA en la sociedad contemporánea.