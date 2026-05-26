Día Mundial Sin Tabaco: alertan impacto del comercio ilícito y llaman a adherir a protocolo de la OMS

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Fundación Arturo López Pérez (FALP), junto a Tabaconomía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizó el foro “Chile y el Comercio Ilícito de Tabaco: Hacia la adhesión al protocolo de la OMS”, instancia que reunió a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil.

El presidente del directorio de FALP, Rolando Medeiros, afirmó que el tabaco sigue siendo “el factor más importante en la incidencia del cáncer” y recordó que el cáncer de pulmón es actualmente la principal causa de muerte oncológica en Chile.

“El problema más importante es el impacto que tiene en la población, que por acceder a un producto más barato aumenta el consumo”, señaló además respecto al comercio ilícito de cigarrillos.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN, Carolina Goic, advirtió que “no hacer nada tiene un costo” y lamentó que desde hace 13 años permanezca estancado en el Congreso un proyecto con medidas para disminuir el consumo de tabaco.

Goic también expresó preocupación por el auge de los vapeadores entre jóvenes y criticó las estrategias publicitarias de la industria. “No nos puede sorprender que haya más cánceres en mujeres jóvenes cuando vemos cómo toda la publicidad está dirigida a las niñitas”, sostuvo.

En tanto, el representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Giovanni Escalante, insistió en que Chile debe adherir al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco impulsado por la Organización Mundial de la Salud.

“Es una herramienta fundamental justamente para prevenir este tipo de actividad ilícita”, afirmó, detallando que permitiría fortalecer controles fronterizos y coordinación internacional.

Por su parte, el director de Tabaconomía UAI, Guillermo Paraje, defendió el aumento de impuestos al tabaco como una de las medidas más eficaces para reducir el consumo.

“La evidencia a nivel internacional muestra” que mayores impuestos no generan necesariamente más comercio ilícito, afirmó, agregando que detrás de este fenómeno existen factores como “la falta de fiscalización, la debilidad institucional y la corrupción”.

Al cierre del encuentro, los participantes firmaron una declaración de apoyo político para que Chile avance en la firma y ratificación del protocolo de la OMS contra el comercio ilícito de productos de tabaco.