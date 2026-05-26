Germán Carrasco vuelve con traducción póstuma de la antología de Howard Nemerov en La Furia del Libro

La poesía estadounidense y chilena se encontrarán este domingo 31 de mayo en la Estación Mapocho, donde se realizará el lanzamiento de “Poemas”, antología del escritor norteamericano Howard Nemerov traducida y seleccionada por el poeta chileno Germán Carrasco Vielma. La actividad se desarrollará a las 18:00 horas en la Sala Pedro Prado, en el marco de la La Furia del Libro.

El volumen, publicado de manera póstuma por Editorial Deriva, posee un marcado carácter afectivo y literario, pues Carrasco falleció inesperadamente el pasado 9 de febrero cuando la traducción se encontraba casi terminada. El trabajo fue concluido posteriormente por su círculo cercano y contó con el respaldo de Alexander Nemerov.

El proyecto nació luego de que Carrasco descubriera la obra de Nemerov a través de poemas como “Learning the Trees” y “Money”, desarrollando desde entonces una estrecha afinidad intelectual con el autor estadounidense, a quien llamaba cariñosamente su “padre adoptivo” o “padre aviador”.

La antología revisa once de los trece libros publicados por Nemerov y recorre distintas etapas de su trayectoria literaria. La edición destaca una escritura de corte clásico y analítico, alejada del confesionalismo, donde temas bíblicos y universales son abordados con ironía y precisión formal. El libro también pone énasis en el llamado “estilo tardío” del poeta, especialmente en “Inside the Onion”, obra donde abandona parcialmente el rigor métrico para acercarse al verso libre.

“Publicar a Nemerov al español bajo la mirada y traducción de Germán Carrasco le otorga a esta obra un peso incalculable”, señaló Alfonso Medrano, editor de Editorial Deriva. “Este lanzamiento entrega un conjunto excepcional y rinde un acto de amor a su legado. Es un libro que hace convivir la elegancia clásica y la sensibilidad moderna de dos voces ineludibles”, agregó.

Considerado una de las figuras más importantes de la literatura estadounidense del siglo XX, Howard Nemerov —hermano de la fotógrafa Diane Arbus— fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial y recibió reconocimientos como el Premio Pulitzer, el National Book Award y el Premio Bollingen, además de desempeñarse en dos ocasiones como Poeta Laureado de Estados Unidos.

Por su parte, Germán Carrasco desarrolló una destacada trayectoria en la poesía, la narrativa y la crónica, con obras como “La insidia del sol sobre las cosas”, “Calas”, “Cripsis”, “Prestar ropa” y “B&B&V”. Su trabajo como traductor también incluyó versiones de textos de William Shakespeare, Robert Creeley y David Antin.