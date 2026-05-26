Grau responde a Quiroz: "La proyección es consistente, no tiene errores de cálculo"

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a la denuncia que hizo el actual titular Jorge Quiroz sobre graves inconsistencias en las cuentas fiscales en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno del expresidente Gabriel Boric. Las diferencias serían de US$10.000 millones.

En su cuenta de X, Grau señaló que “en este hilo explico por qué el Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo“.

“¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor? Respuesta: la deuda en pesos/PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea”, añadió.

“Entonces, su argumento asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso (eso baja el valor de la deuda llevada a pesos) y subió la proyección del PIB nominal”, añadió.

Grau también expresó que “todo esto está transparentemente expresado en nuestro 4to IFP. Allí se muestra cómo cada componente aporta a la variación de la deuda acumulada para cada año, entre el 3er y 4to IFP”.

“Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores“, enfatizó.

Además, según Grau, “algo positivo en todo esto es que nadie pone en duda que efectivamente la deuda/PIB bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba hace 18 años”.

“Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante: 1) ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? 2) ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales (como está actualmente ocurriendo)?”, cerró Grau.